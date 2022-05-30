В ходе аварии болид Шумахера развалился пополам

На скользкой от дождя трассе Шумахер потерял контроль над машиной в, казалось бы, совершенно рутинной ситуации, и влетел в ограждение. Однако это было лишь первое столкновение – гонщик влетел в следующий барьер, а затем в еще одну преграду. В результате болид гонщика разломился пополам.