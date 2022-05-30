На гонках в Монако, которые завершились победой Серхио Переса, дважды развевался красный флаг. В первый раз – перед началом соревнований, потому что шел проливной дождь. Во второй раз – на 27-м круге, когда Мик Шумахер угодил в страшную аварию.
Видео ⟩ В ходе аварии болид Шумахера развалился пополам
В ходе аварии болид Шумахера развалился пополам
На скользкой от дождя трассе Шумахер потерял контроль над машиной в, казалось бы, совершенно рутинной ситуации, и влетел в ограждение. Однако это было лишь первое столкновение – гонщик влетел в следующий барьер, а затем в еще одну преграду. В результате болид гонщика разломился пополам.
Хотя кадры, запечатлевшие момент аварии, были ужасными, сам немец травм не получил. С места ДТП он ушел на собственных ногах. Также команда Хаас еще во время гонок сообщила, что с их гонщиками все в порядке.