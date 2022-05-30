Пн, 30.05.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Видео ⟩ В ходе аварии болид Шумахера развалился пополам

rus.postimees.ee
В ходе аварии болид Шумахера развалился пополам
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Болид Шумахера после аварии.
Болид Шумахера после аварии. Фото: Julien Delfosse / Dppi/Dppi/ZUMAPRESS.com

На гонках в Монако, которые завершились победой Серхио Переса, дважды развевался красный флаг. В первый раз – перед началом соревнований, потому что шел проливной дождь. Во второй раз – на 27-м круге, когда Мик Шумахер угодил в страшную аварию.

На скользкой от дождя трассе Шумахер потерял контроль над машиной в, казалось бы, совершенно рутинной ситуации, и влетел в ограждение. Однако это было лишь первое столкновение – гонщик влетел в следующий барьер, а затем в еще одну преграду. В результате болид гонщика разломился пополам.

Хотя кадры, запечатлевшие момент аварии, были ужасными, сам немец травм не получил. С места ДТП он ушел на собственных ногах. Также команда Хаас еще во время гонок сообщила, что с их гонщиками все в порядке.

Ключевые слова
Наверх