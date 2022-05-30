Сигне Рийсало: перед нами новый кризис – уже сегодня плата за место в доме попечения составляет 1700 евро в месяц

Антрополог Маргарет Мид отметила, что первым признаком цивилизации является сломанная бедренная кость, которая в итоге срослась. Это означает, что кто-то заметил травму другого человека, пожалел его и потратил свое время и силы на то, чтобы помочь ему, перевязать раны. Кто-то перенес человека в безопасное место, охранял его, поил и кормил, пока тот не выздоровел и не встал на ноги. Именно это отличает нас от диких животных, оказавшихся в подобных обстоятельствах.

В последнее время нам слишком часто приходится сталкиваться с ситуациями, в которых человеческое общество должно задаваться вопросом, что же на самом деле отличает нас от дикой природы. Однако на фоне ужасов войны и необходимости помощи беженцам мы должны помнить и о тех задачах, которые ставит перед нами стареющее эстонское общество, спрашивать себя, каким образом мы справимся с этими вызовами.

На сегодняшний день место в домах социального попечения стоит от 500 до 1700 евро в месяц. Сейчас их постояльцами являются примерно 8000 человек, при этом десятки тысяч людей с серьезными ограничениями жизнедеятельности, считающие, что уже в следующем году им может потребоваться круглосуточная услуга по общему уходу, продолжают жить в своих обычных домах. По мере старения населения количество нуждающихся в помощи возрастет. По прогнозам, в 2040 году люди в возрасте старше 65 лет будут составлять четверть населения Эстонии.

Уже сегодня из-за высокой стоимости места в доме попечения многие семьи пытаются самостоятельно организовать уход за родственниками. Зачастую это делается за счет здоровья, семейного и финансового благополучия тех, кто взваливает на свои плечи эти заботы. Эти трудности незаметны извне и имеют тенденцию накапливаться, образуя порочный круг: когда люди, опекающие своих близких, перестают справляться с этим или вдруг оказывается, что им самим нужна помощь, общество внезапно сталкивается с огромной проблемой. Вот почему кризис системы социального попечения отнюдь не является внутренним делом отдельных семей, он касается всех нас.

Первый шаг: изменение системы финансирования

Люди, которым нужна помощь, это не абстрактные "они", которые находятся "где-то там". Это мы с вами. В Эстонии людям, не справляющимся с повседневной жизнью, приходится каким-то образом находить десятки тысяч евро в год на оплату услуг по уходу. А перед их родственниками стоит сложный выбор: продолжать работать, посвятить себя заботе о близком человеке, оплатить спортивную или какую-то другую секцию для своего ребенка. И часто этот выбор за человека делает жизнь. Ведь невозможно из ниоткуда найти, например, 1200 евро в месяц, что в год означает расход в 14 400 евро.