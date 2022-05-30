За последнее десятилетие собственный вклад людей в оплату услуг по долгосрочному уходу увеличился на целых 228%. В ближайшие годы наше общество столкнется с обширным кризисом системы социального попечения, влияние которого многие семьи уже ощущают на себе. Речь идет о ситуациях, когда сбережения пожилых людей не гарантируют им достойной старости, а их близким приходится делать невероятно сложный выбор, решая поддержать финансово развитие детей или жизнь бабушек и дедушек.
Сигне Рийсало: перед нами новый кризис – уже сегодня плата за место в доме попечения составляет 1700 евро в месяц
Антрополог Маргарет Мид отметила, что первым признаком цивилизации является сломанная бедренная кость, которая в итоге срослась. Это означает, что кто-то заметил травму другого человека, пожалел его и потратил свое время и силы на то, чтобы помочь ему, перевязать раны. Кто-то перенес человека в безопасное место, охранял его, поил и кормил, пока тот не выздоровел и не встал на ноги. Именно это отличает нас от диких животных, оказавшихся в подобных обстоятельствах.
В последнее время нам слишком часто приходится сталкиваться с ситуациями, в которых человеческое общество должно задаваться вопросом, что же на самом деле отличает нас от дикой природы. Однако на фоне ужасов войны и необходимости помощи беженцам мы должны помнить и о тех задачах, которые ставит перед нами стареющее эстонское общество, спрашивать себя, каким образом мы справимся с этими вызовами.
На сегодняшний день место в домах социального попечения стоит от 500 до 1700 евро в месяц. Сейчас их постояльцами являются примерно 8000 человек, при этом десятки тысяч людей с серьезными ограничениями жизнедеятельности, считающие, что уже в следующем году им может потребоваться круглосуточная услуга по общему уходу, продолжают жить в своих обычных домах. По мере старения населения количество нуждающихся в помощи возрастет. По прогнозам, в 2040 году люди в возрасте старше 65 лет будут составлять четверть населения Эстонии.
Уже сегодня из-за высокой стоимости места в доме попечения многие семьи пытаются самостоятельно организовать уход за родственниками. Зачастую это делается за счет здоровья, семейного и финансового благополучия тех, кто взваливает на свои плечи эти заботы. Эти трудности незаметны извне и имеют тенденцию накапливаться, образуя порочный круг: когда люди, опекающие своих близких, перестают справляться с этим или вдруг оказывается, что им самим нужна помощь, общество внезапно сталкивается с огромной проблемой. Вот почему кризис системы социального попечения отнюдь не является внутренним делом отдельных семей, он касается всех нас.
Первый шаг: изменение системы финансирования
Люди, которым нужна помощь, это не абстрактные "они", которые находятся "где-то там". Это мы с вами. В Эстонии людям, не справляющимся с повседневной жизнью, приходится каким-то образом находить десятки тысяч евро в год на оплату услуг по уходу. А перед их родственниками стоит сложный выбор: продолжать работать, посвятить себя заботе о близком человеке, оплатить спортивную или какую-то другую секцию для своего ребенка. И часто этот выбор за человека делает жизнь. Ведь невозможно из ниоткуда найти, например, 1200 евро в месяц, что в год означает расход в 14 400 евро.
Финансовый вклад эстонского государства в систему долгосрочного попечения в два раза меньше, чем в странах со схожим уровнем экономического развития. Как молодое государство, мы оставляли часть сложных вопросов на будущее. Несомненно, и то, что теперь это будущее наступило.
Недавно Министерство социальных дел направило на публичное согласование предложения об изменении финансирования платы за место в доме попечения, улучшении социальных гарантий для людей, опекающих родственников, а также о создании для них возможностей, позволяющих совмещать с этими обязанностями работу и семейную жизнь.
В качестве решения вопроса финансирования услуг дома попечения рассматриваются два возможных варианта. В первом случае постоялец подобного заведения будет оплачивать свое проживание и питание, а государственный сектор (местное самоуправление) возьмет на себя оплату услуг по уходу. Во втором случае будет установлена доля самофинансирования, которая составит 85% от ежемесячного дохода человека, нуждающегося в помощи. Оставшаяся часть будет покрываться из средств публичного сектора.
Какое из этих решений будет принято за основу для дальнейших шагов, выяснится после того, как мы получим обратную связь от групп заинтересованных сторон.
Давайте поможем тем, кто помогает
Порой люди, вынужденные отказаться от работы, для того чтобы, скажем так, на полную ставку посвятить себя уходу за родственником, лишены минимальных социальных гарантий и живут на грани бедности. Поэтому мы считаем необходимым создать возможности для трудоустройства людей, опекающих детей с недостатками здоровья или взрослых с ограничениями жизнедеятельности. Благодаря этому социальные гарантии для таких людей значительно улучшатся.
Мы разработали программу, которая позволит заинтересовать работодателей в создании мест с частичной занятостью для лиц, осуществляющих уход за родственниками. Для этого мы предлагаем снизить обязательства работодателей по социальному налогу. Социальный налог, который обеспечит опекунам лиц, нуждающихся в уходе, получение медицинского и пенсионного страхования, за них будут платить органы местного самоуправления.
Кроме того, мы хотим расширить целевую группу получателей дополнительного отпуска, т. е. отпуска по уходу за близким, и увеличить размер компенсируемых отпускных. Поощрение трудовой занятости помогает поддерживать профессиональные навыки лиц, осуществляющих уход. Благодаря этому им будет легче справляться с повседневной жизнью и в материальном, и в эмоциональном плане, а в будущем они смогут получать более адекватную пенсию. Бремя социальной опеки чаще всего лежит на женских плечах. По этой причине именно женщины часто покидают рынок труда до достижения пенсионного возраста. Это в свою очередь негативно влияет на возможность достойной жизни в пожилом возрасте.
Уже сейчас 22% жителей Эстонии старше 16 лет, то есть примерно 220 000–255 000 человек, ухаживают или помогают человеку с хроническими проблемами здоровья или ограничениями здоровья. Чаще всего в помощи на повседневной основе нуждаются пожилые родственники, живущие у себя дома. Около 100 000 человек в Эстонии ухаживает за взрослыми родственниками, почти 40 000 из них посвящают этому более 20 часов в неделю.
Согласно исследованию рабочей силы, проведенному в 2021 году, примерно тысяча опрошенных, не занимающихся профессиональной деятельностью из-за необходимости заботиться о ком-то из родственников, готовы немедленно выйти на работу.
Третий шаг: подготовимся к будущему
Каждый человек хочет сам управлять своей жизнью, чувствовать, что он в состоянии с ней справиться. Сегодня у нас еще есть немного времени, чтобы создать системы социальной поддержки и нарастить запасы: это лучший подарок, который мы можем сделать себе и своим близким.
Молодые люди могут сделать свой выбор здесь и сейчас, обеспечив свое будущее с помощью пенсионных фондов и разумных инвестиций. Однако многие семьи уже столкнулись с кризисом социального попечения или столкнутся с ним в ближайшем будущем.
В нашем обществе никто не должен быть обделен заботой. Поэтому мы должны как можно скорее решить, как поддержать людей, ухаживающих за теми, кому нужна помощь. Мы можем сделать это, предоставив им лучшие социальные гарантии и увеличив вклад государственного сектора в финансирование попечительских услуг. Кроме того, мы должны открыто обсудить с обществом то, как мы можем подготовиться к будущему, договориться о методах финансирования, принять ряд решений, которые позволят жителям Эстонии вести достойную жизнь в пожилом возрасте и делать это не за счет наших детей и молодежи.