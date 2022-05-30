25 мая был очень важным днем для коллектива мясокомбината Nõo: в этот день отмечается день рождения предприятия, пишет Tartu Postimees, добавляя, что этот год для компании стал особенным, ведь комбинату исполнилось 30 лет.
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Юбилей мясокомбината Nõo отложен: от уехавших на фронт работников нет никаких вестей
Юбилей мясокомбината Nõo отложен: от уехавших на фронт работников нет никаких вестей
Мясокомбинат Ныо трудоустроил и приезжих из Украины, их здесь почти полсотни. Если обычно компания с размахом отмечала юбилейные даты, то в этом году война в Украине стала одной из причин, по которой большой праздник был отложен.
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