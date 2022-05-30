Пн, 30.05.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

Юбилей мясокомбината Nõo отложен: от уехавших на фронт работников нет никаких вестей

Эйли Арула
Юбилей мясокомбината Nõo отложен: от уехавших на фронт работников нет никаких вестей
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Nõo Lihatööstus.
Nõo Lihatööstus. Фото: Margus Ansu

25 мая был очень важным днем ​​для коллектива мясокомбината Nõo: в этот день отмечается день рождения предприятия, пишет Tartu Postimees, добавляя, что этот год для компании стал особенным, ведь комбинату исполнилось 30 лет.

Мясокомбинат Ныо трудоустроил и приезжих из Украины, их здесь почти полсотни. Если обычно компания с размахом отмечала юбилейные даты, то в этом году война в Украине стала одной из причин, по которой большой праздник был отложен.

«Четверо или пятеро мужчин уехали от нас на фронт, от них ничего не слышно, некоторые женщины уехали в Польшу, чтобы там ждать родственников, — сказал Симмо Круустюк. — Это очень эмоционально тяжелое время для всей команды». Он надеется, что, возможно, удастся провести большой праздник в следующем году.

Ключевые слова
Наверх