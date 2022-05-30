ФК «Левадия» обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь воспитаннику клуба Кристеру-Каспару Раннамаа, у которого был диагностирован рак мозга четвёртой степени.
Игрок "Левадии" борется со страшным заболеванием. Клуб призывает всех неравнодушных помочь собрать деньги на лечение
Игрок "Левадии" борется со страшным заболеванием. Клуб призывает всех неравнодушных помочь собрать деньги на лечение
Врачи диагностировали у Кристера глиобластому, это наиболее агрессивная форма опухоли мозга и других заболеваний центральной нервной системы.
Сбор средств начат для организации скорейшего возвращения Критстера из Австралии в Эстонию, с целью начать прохождение курса химио- и лучевой терапии.
Чем быстрее Кристер-Каспар доберётся до Эстонии, тем больше у него шансов. Давайте поможем ему все вместе!
Помимо «Левадии» Кристер-Каспар Раннамаа играл за команду Пайде и «Нымме Калью».
Помочь Кристеру можно, перейдя по ссылке.
Ключевые слова