Игрок "Левадии" борется со страшным заболеванием. Клуб призывает всех неравнодушных помочь собрать деньги на лечение

Врачи диагностировали у Кристера глиобластому, это наиболее агрессивная форма опухоли мозга и других заболеваний центральной нервной системы.

Сбор средств начат для организации скорейшего возвращения Критстера из Австралии в Эстонию, с целью начать прохождение курса химио- и лучевой терапии.

Чем быстрее Кристер-Каспар доберётся до Эстонии, тем больше у него шансов. Давайте поможем ему все вместе!

Помимо «Левадии» Кристер-Каспар Раннамаа играл за команду Пайде и «Нымме Калью».