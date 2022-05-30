Пн, 30.05.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

UEFA накажет организаторов финала Лиги чемпионов в Париже

rus.postimees.ee
UEFA накажет организаторов финала Лиги чемпионов в Париже
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Болельщики "Реала" празднуют победу.
Болельщики "Реала" празднуют победу. Фото: MANU FERNANDEZ/AP

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) 30 мая проведёт совещание, сообщает news.ru со ссылкой на RTL. На нём обсудят санкции для организаторов финального матча Лиги чемпионов, который прошёл в Париже. 

По информации источника, руководство UEFA находится в бешенстве из-за действий стюардов, которые использовали слезоточивый газ против болельщиков. В организации хотят получить объяснения от официальных лиц, после чего принять решение о наказании.

Столкновения стюардов с фанатами произошло вблизи стадиона за несколько часов до матча, который состоялся 28 мая. Сообщалось, что 40 тысяч болельщиков «Ливерпуля» пытались попасть на игру без билетов. Из-за инцидента начало поединка отложили на 36 минут.

Поединок между «Реалом» и «Ливерпулем», в котором со счётом 1:0 победил мадридский клуб, принимал стадион «Стад де Франс» в Париже. Туда встреча была перенесена из Санкт-Петербурга.

Ключевые слова
Наверх