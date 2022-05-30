UEFA накажет организаторов финала Лиги чемпионов в Париже

По информации источника, руководство UEFA находится в бешенстве из-за действий стюардов, которые использовали слезоточивый газ против болельщиков. В организации хотят получить объяснения от официальных лиц, после чего принять решение о наказании.

Столкновения стюардов с фанатами произошло вблизи стадиона за несколько часов до матча, который состоялся 28 мая. Сообщалось, что 40 тысяч болельщиков «Ливерпуля» пытались попасть на игру без билетов. Из-за инцидента начало поединка отложили на 36 минут.