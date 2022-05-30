Пн, 30.05.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Рыбак нанес ущерб государству почти на 18 000 евро

Кристо Ниглас
Рыбак нанес ущерб государству почти на 18 000 евро
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Нарушая правила рыболовства Калле Умб нанес ущерб почти на 18 000 евро.
Нарушая правила рыболовства Калле Умб нанес ущерб почти на 18 000 евро. Фото: Keskkonnainspektsioon

Рано утром 9 июня, до шести часов, 44-летний Калле Умб ловил рыбу в Пярнуском заливе. Он только что в свою лодку 28 жаберных сетей, и за этим занятием его и застали инспекторы охраны окружающей среды, пишет Pärnu Postimees

Выяснилось, что с уловом, упакованным мешков в восемь, было не всё в порядке. Сети были без маркировки, а размер ячеи был меньше разрешенных 70 мм. Сети с ячеей 54-60 мм были спущены в воду с той же лодки прошлой ночью. Поскольку сети не были отмечены, он отметил их местоположение одолженным GPS-навигатором. Лодка также была взята напрокат.

В сетях и мешках было обнаружено более 1000 окуней, 115 камбал, десять тюрбо, два язя и одна плотва, а также 1,79 кг бельдюги, 0,97 кг ершей и 115,59 кг бычковых.

Рыбу он ловил не в первый раз, поэтому должен был быть в курсе действующих правил. Суд установил, что рыбак таким образом совершил преступное деяние как минимум с косвенным умыслом. Нарушив правила рыболовства, он причинил ущерб государству почти на 18 000 евро.

В суде Умб достиг соглашения с прокуратурой. Его приговорили к восьми месяцам лишения свободы, но он не должен будет садиться за решетку, если в течение года и двух месяцев не совершит еще одного правонарушения. Кроме того, он должен выплатить в государственную казну чуть более 1100 евро в качестве судебных издержек и около 18 000 евро - за ущерб, нанесенный окружающей среде.

Ключевые слова
Наверх