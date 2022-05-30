Рыбак нанес ущерб государству почти на 18 000 евро

Выяснилось, что с уловом, упакованным мешков в восемь, было не всё в порядке. Сети были без маркировки, а размер ячеи был меньше разрешенных 70 мм. Сети с ячеей 54-60 мм были спущены в воду с той же лодки прошлой ночью. Поскольку сети не были отмечены, он отметил их местоположение одолженным GPS-навигатором. Лодка также была взята напрокат.

В сетях и мешках было обнаружено более 1000 окуней, 115 камбал, десять тюрбо, два язя и одна плотва, а также 1,79 кг бельдюги, 0,97 кг ершей и 115,59 кг бычковых.

Рыбу он ловил не в первый раз, поэтому должен был быть в курсе действующих правил. Суд установил, что рыбак таким образом совершил преступное деяние как минимум с косвенным умыслом. Нарушив правила рыболовства, он причинил ущерб государству почти на 18 000 евро.