За прошлую неделю - с 23 по 29 мая - в Эстонию прибыли 2672 военных беженца из Украины, сообщил Rus.Err.ee.
За прошлую неделю в Эстонию прибыло свыше 2600 украинских военных беженцев
За прошлую неделю в Эстонию прибыло свыше 2600 украинских военных беженцев
Среди них было 529 детей, сообщил в понедельник Департамент полиции и пограничной охраны.
1657 человек следовали через Эстонию транзитом, планируя продолжить путь в другую страну.
Всего с 27 февраля Эстония приняла 40 601 беженца из Украины. Заявлений о предоставлении временной защиты в Эстонии поступило 26 175.