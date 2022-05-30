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За прошлую неделю в Эстонию прибыло свыше 2600 украинских военных беженцев

rus.postimees.ee
За прошлую неделю в Эстонию прибыло свыше 2600 украинских военных беженцев
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Беженцы на судне Isabelle.
Беженцы на судне Isabelle. Фото: Tairo Lutter

За прошлую неделю - с 23 по 29 мая - в Эстонию прибыли 2672 военных беженца из Украины, сообщил Rus.Err.ee.

Среди них было 529 детей, сообщил в понедельник Департамент полиции и пограничной охраны.

1657 человек следовали через Эстонию транзитом, планируя продолжить путь в другую страну.

Всего с 27 февраля Эстония приняла 40 601 беженца из Украины. Заявлений о предоставлении временной защиты в Эстонии поступило 26 175.

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