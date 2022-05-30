Приставы ищут в России остатки имущества Meta и Google

Общая сумма последних штрафов, которые хочет назначить Россия, составляет 17 миллионов рублей (251,4 тысяч евро). Такие данные приводит «Интерфакс». И это, скорее всего, остатки средств, которые можно найти у этих компаний в РФ, так как ранее российский суд уже оштрафовал их на гораздо большие суммы.

Компания Meta, которая владеет соцсетью Facebook, признана в России экстремистской и запрещена с марта 2022 года. Практически сразу федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала исполнительное производство по оборотному штрафу почти в два миллиарда рублей (около 30 миллионов евро). Штраф IT-гиганту оперативно назначил московский мировой суд за отказы удалять с ресурса невыгодную для РФ информацию.

Этот штраф выплачен не был, и Таганский суд Москвы возбудил в отношении Meta дело о принудительном взыскании, пока 13-и миллионов рублей (192,2 тысячи евро).

Юридическая практика такова, что, если у Meta есть на территории России какое-либо имущество, в том числе банковские счета, то все эти активы отправятся на баланс РФ.

Помимо штрафов, Meta в целом теряет часть бизнеса из-за блокировки в России. По подсчетам Центра исследования финансовых технологий и цифровой аналитики «Сколково-РЭШ», компания не досчитается около 2-2,2 миллиарда долларов (1,85-2 миллиарда евро) доходов в год.

С компании Google, которая объявила о банкротстве своего российского подразделения, ФССП уже взыскала один оборотный штраф, в размере 7,7 миллиардов рублей (113,9 миллионов евро), наложив арест на имущество и счета компании. Теперь приставы хотят принудительно взыскать с корпорации еще четыре миллиона рублей (60 тысяч евро).

Меж тем обе американские корпорации невзирая на финансовые потери пытаются остаться на российском рынке. Так, Meta в конце апреля обжаловала запрет своей деятельности в России, рассмотрение этой апелляции должно состояться 20 июня в российском Мосгорсуде.