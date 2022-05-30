Тартуский дзюдоист завоевал бронзу на этапе кубка Европы

В соревнованиях принимало участие 299 дзюдоистов из 23 стран. Якоб Варес выступал в весовой категории до 90 кг вместе с десятью спортсменами.

В первом туре Варес был свободен, но затем он проиграл будущему серебряному призеру этапа кубка Европы Гонсало Лурейро (Португалия). Эстонский дзюдоист прошел в утешительный круг, где уверенно победил всех своих соперников.