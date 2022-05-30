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Тартуский дзюдоист завоевал бронзу на этапе кубка Европы

rus.postimees.ee
Тартуский дзюдоист завоевал бронзу на этапе кубка Европы
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Якоб Варес (крайний справа).
Якоб Варес (крайний справа). Фото: judo.ee

Дзюдоист Якоб Варес, представляющий тартуский клуб Tartu Do на этапе кубка Европы, который проходил в Португалии, завоевал третье место.

В соревнованиях принимало участие 299 дзюдоистов из 23 стран. Якоб Варес выступал в весовой категории до 90 кг вместе с десятью спортсменами.

В первом туре Варес был свободен, но затем он проиграл будущему серебряному призеру этапа кубка Европы Гонсало Лурейро (Португалия). Эстонский дзюдоист прошел в утешительный круг, где уверенно победил всех своих соперников.

Для Вареса это последнее соревнование накануне чемпионата Европы для кадетов, которое пройдет в Хорватии в конце июня.

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