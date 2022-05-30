Дзюдоист Якоб Варес, представляющий тартуский клуб Tartu Do на этапе кубка Европы, который проходил в Португалии, завоевал третье место.
Тартуский дзюдоист завоевал бронзу на этапе кубка Европы
Тартуский дзюдоист завоевал бронзу на этапе кубка Европы
В соревнованиях принимало участие 299 дзюдоистов из 23 стран. Якоб Варес выступал в весовой категории до 90 кг вместе с десятью спортсменами.
В первом туре Варес был свободен, но затем он проиграл будущему серебряному призеру этапа кубка Европы Гонсало Лурейро (Португалия). Эстонский дзюдоист прошел в утешительный круг, где уверенно победил всех своих соперников.
Для Вареса это последнее соревнование накануне чемпионата Европы для кадетов, которое пройдет в Хорватии в конце июня.
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