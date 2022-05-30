Канцлер юстиции: департамент не имеет права прослушивать радиосвязь между охотниками

«Задача государства — бороться и выявлять нарушения закона об охоте, используя для этого законные методы, - написала Мадизе. - К сожалению, у Департамента окружающей среды нет законных оснований устанавливать местонахождение средств связи участников охоты. Если для эффективного надзора за охотой нужны дополнительные права, Рийгикогу при желании может предоставить эти права Департаменту окружающей среды».

Тайное прослушивание радиосвязи, по словам Мадизе, не разрешено: согласно Конституции, прослушивать можно только по разрешению суда для борьбы с преступлением или для установления истины в рамках уголовного производства.

«Прошу Департамент окружающей среды прекратить противоправную слежку за радиосвязью участвующих в охоте людей. Прошу Департамент защиты прав потребителей и технического надзора оценить, используются ли радиочастоты, перечисленные в дополнительных условиях выданной Департаменту окружающей среды частотной лицензии, в законных целях, и при необходимости признать лицензии недействительными или изменить их», - говорится в письме канцлера юстиции главе Департамента окружающей среды.