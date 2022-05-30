Галерея ⟩ В Эстонии открылся первый магазин без кассы и обслуживающего персонала

Это небольшой киоск, в котором нет ни обслуживающего персонала, ни кассы — покупатель заходит в магазин с банковской картой или с приложением в смартфоне, выбирает понравившиеся товары и просто уходит. Оплата производится автоматически.

При помощи сенсорной технологии все покупки регистрируются в виртуальной корзине, а оплата производится автоматически при выходе из магазина. Если покупатель передумал приобретать тот или иной товар, он может вернуть покупку на полку и продукт будет автоматически удален из корзины.

По словам исполнительного директора Reitan Convenience Estonia Тийи Ильвес, открытие магазина означает начало нового этапа в работе небольших магазинов, расположенных недалеко от дома покупателей. «Уже идет подготовка к открытию следующих двух автоматизированных магазинов. Удобство осуществления покупок означает постоянное обновление как с точки зрения предлагающегося ассортимента, так и с точки зрения окружающей инфраструктуры», — говорит она.

В скандинавских странах уже работает множество автоматизированных магазинов, в том числе магазины Reitan Convenience в Финляндии, Швеции и Дании. По словам Ильвес, автоматический магазин R-Kiosk, открывшийся осенью прошлого года в кампусе университета Вийкки в Хельсинки, быстро завоевал популярность среди клиентов, именно этот опыт побудил открыть такую же торговую точку в Эстонии.

«R-Kiosk Gо использует искусственный интеллект, то есть несколько датчиков и камер с самыми современными технологиями. Сенсорная техника улавливает как разницу в весе товара, так и движения. Главное отличие технологии от известного решения Amazon Go — определение разницы в весе на полках с товарами», — говорит Ингвар Пылд, менеджер по развитию компании. По его словам, технология R-Kiosk Go не использует и не хранит биометрические данные. «Проще говоря, это означает, что технология рассматривает людей не как людей, а как объекты», — добавляет Пылд.

Еще одно отличие автоматизированного магазина от обычного магазина заключается в том, что здесь не продаются товары требующие идентификации — табак, алкоголь и лотерейные билеты, а также билеты на общественный транспорт.