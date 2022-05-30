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EKRE хочет объявить вотум недоверия министру

rus.postimees.ee
EKRE хочет объявить вотум недоверия министру
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Лийна Керсна.
Лийна Керсна. Фото: Konstantin Sednev

Председатель Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме ищет среди представителей других политических сил поддержку, чтобы уже на этой неделе вынести вотум недоверия министру образования и науки, реформистке Лийне Керсна, сообщил Rus.Err.ee.

«Наша претензия по-прежнему очень ясна: министр осознанно и многократно нарушала закон, и это нарушение закона было не проступком, как говорится в инициированном сейчас делопроизводстве, а уголовным преступлением. Около пяти миллионов евро чистой прибыли было изъято у налогоплательщика и положено в чей-то карман по политическому решению министра, а это в Эстонии является уголовным преступлением", - подчеркнул Маартин Хельме.

По словам Хельме, он призывает присоединиться к вотуму недоверия и фракцию Центристской партии, которая является коалиционным партнером реформистов.

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