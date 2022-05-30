EKRE хочет объявить вотум недоверия министру

«Наша претензия по-прежнему очень ясна: министр осознанно и многократно нарушала закон, и это нарушение закона было не проступком, как говорится в инициированном сейчас делопроизводстве, а уголовным преступлением. Около пяти миллионов евро чистой прибыли было изъято у налогоплательщика и положено в чей-то карман по политическому решению министра, а это в Эстонии является уголовным преступлением", - подчеркнул Маартин Хельме.