На прошлой неделе истребители НАТО десять раз поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов, пролетающих над Балтийским морем в международном воздушном пространстве, и патрулирования границы с Калининградом и Беларусью, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.
Истребители НАТО десять раз сопроводили самолеты РФ
Истребители НАТО десять раз сопроводили самолеты РФ
Большинство российских воздушных судов следовали с выключенными транспондерами, без заранее предоставленного летного плана, не поддерживали связь с местными диспетчерами.
28 мая истребители НАТО патрулировали границу воздушного пространства Балтийских стран с Россией и Беларусью.
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.
Осуществляющие миссию воздушной полиции самолеты НАТО начали патрулировать воздушную границу стран Балтии с Россией и Беларусью после вторжения России в Украину.
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