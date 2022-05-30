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Истребители НАТО десять раз сопроводили самолеты РФ

BNS
Истребители НАТО десять раз сопроводили самолеты РФ
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Истребитель. Иллюстративный снимок.
Истребитель. Иллюстративный снимок. Фото: Kaitsevägi

На прошлой неделе истребители НАТО десять раз поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов, пролетающих над Балтийским морем в международном воздушном пространстве, и патрулирования границы с Калининградом и Беларусью, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

Большинство российских воздушных судов следовали с выключенными транспондерами, без заранее предоставленного летного плана, не поддерживали связь с местными диспетчерами.

28 мая истребители НАТО патрулировали границу воздушного пространства Балтийских стран с Россией и Беларусью.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

Осуществляющие миссию воздушной полиции самолеты НАТО начали патрулировать воздушную границу стран Балтии с Россией и Беларусью после вторжения России в Украину.

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