Истребители НАТО десять раз сопроводили самолеты РФ

На прошлой неделе истребители НАТО десять раз поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов, пролетающих над Балтийским морем в международном воздушном пространстве, и патрулирования границы с Калининградом и Беларусью, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.