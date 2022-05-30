Автобусные фирмы требуют от правительства миллионы евро и отмену бесплатного проезда

Автобусные фирмы сегодня направили правительству обращение, в котором говорится, что услуга больше не может предоставляться на старых условиях, пишет Postimees.

«Организованное по заказу государства автобусное сообщение из-за роста цен на топливо, недостаточного финансирования и не учитывающих изменение экономической ситуации соглашений достигло ситуации, когда при том же курсе жизненно необходимое для тысяч эстонцев автобусное сообщение между городами и волостями Эстонии осенью прекратится. Чтобы этого не допустить, решение нынешних проблем необходимо найти сейчас и немедленно», — говорится в заявлении.

Причина в том, что цены выросли очень быстро: если год назад литр дизельного топлива стоил 1,2 евро, сейчас цена достигла уровня 1,85 евро. С газовыми автобусами дело обстоит еще печальнее: цена на сжатый газ за год выросла почти втрое, поднявшись с 0,89 евро до 2,49 евро. Однако договоры таковы, что пассажиров приходится перевозить так, как будто и не было повышения цен.

Автобусные фирмы видят три решения, с помощью которых правительство может помочь:

Автобусным компаниям необходимо возместить уже полученные убытки в размере трех миллионов евро; Система расчета цены километра должна меняться, чтобы реагировать на изменения в экономике оперативно, минимум раз в три месяца; По оценке автобусных фирм, в системе можно найти деньги: а именно, всеобщий бесплатный проезд нужно отменить и предлагать его только тем, кто в нем нуждается. Те, кто в состоянии платить, должны платить за поездку, говорится в обращении. «Чтобы обеспечить уездное автобусное сообщение и возможность передвижения со скидкой для жителей Эстонии, для работы автобусного транспорта необходимо восстановить более широкую доходную базу. Сегодня не хватает около трех миллионов — это пятнадцать евро на каждого пассажира автобуса за полгода», — подсчитали автобусные компании.

Обращение подписали:

Андрей Мяндла, AS GoBus

Индрек Халлисте, Hansabuss AS

Арво Сарапуу, AS ATKO Transport

Юллар Кальюсте, AS SEBE