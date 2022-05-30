В Ласнамяэ открывается первый в Эстонии роллердром

«День защиты детей в Ласнамяэ в этом году особенно богат на события. Помимо запланированного на 19 часов открытия роллердрома, в 18 часов на площадке для боевых искусств парка Тондираба состоится цирковое представление À la Folie от цирковой студии Folie. Оба мероприятия гарантируют увлекательно проведённый День защиты детей», – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Руководитель роликового парка Сильвер Уусталу добавляет, что первый сезон ледового катка в Ласнамяэ был очень успешным – каток посетило 17 078 человек, из них 4755 – школьники, а от местных жителей было получено множество позитивных отзывов. "Поскольку ледовая арена была возведена на бетонном покрытии, то у нас возникла идея открыть летом на этом месте роллердром. Специальные роликовые коньки уже прибыли. Посмотрим, как будет воспринята эта услуга, но ясно одно – кататься на гладком бетоне, да еще и под хорошую музыку, очень весело, а закрытая территория еще и обеспечивает безопасность. Большую поддержку в запуске этой услуги оказали наши хорошие партнеры – управа района Ласнамяэ и парк Кадриорг", - сказал Уусталу.

Роликовый парк откроется 1 июня в 19 часов. В первый день парк будет работать до 21 часа. Прокат снаряжения для детей в День защиты детей - бесплатный.

На первых порах роллердром будет работать с пятницы по воскресенье – с 15 до 21 часов по пятницам, и с 12 до 21 часов по субботам и воскресеньям.