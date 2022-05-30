Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высказалась в своём Телеграме в адрес премьер-министра Эстонии Каи Каллас. Ранее она уже оскорбляла Каллас в своем Фейсбуке, из-за чего посол России был вызван на ковёр.
Мария Захарова в очередной раз атаковала Каю Каллас: “А хозяева её не унимаются, оборвали провода”
Пост в Telegram Захаровой был вызван новостью о телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, где, в том числе, обсуждалось прекращение блокады портов Украины для предотвращения продовольственного кризиса.
Ранее премьер-министр Каллас в своей речи на конференции имени Леннарта Мери призывала западных лидеров перестать звонить президенту РФ Владимиру Путину для урегулирования конфликта в Украине: «Он чувствует себя в центре внимания, потому что все хотят разговаривать с ним. Но что мы получаем от этого? Я не вижу никаких результатов».
После этого Мария Захарова высказалась по этому поводу в своём Фейсбуке и заявила в отношении Каллас: "Такой наследственной карьеры ни у одного автократического султана нет". На данную выходку срочно отреагировало Министерство иностранных дел Эстонии, вызвав посла России для осуждения непрофессионального и грубого заявления в социальных сетях официального представителя Министерства иностранных дел РФ.