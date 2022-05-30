Мария Захарова в очередной раз атаковала Каю Каллас: “А хозяева её не унимаются, оборвали провода”

Пост в Telegram Захаровой был вызван новостью о телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, где, в том числе, обсуждалось прекращение блокады портов Украины для предотвращения продовольственного кризиса.

Ранее премьер-министр Каллас в своей речи на конференции имени Леннарта Мери призывала западных лидеров перестать звонить президенту РФ Владимиру Путину для урегулирования конфликта в Украине: «Он чувствует себя в центре внимания, потому что все хотят разговаривать с ним. Но что мы получаем от этого? Я не вижу никаких результатов».