Кубок Евровидения продали впервые в истории: победный трофей Украины купила связанная с Эстонией криптофирма

Группа Kalush Orchestra продала с аукциона трофей Евровидения, чтобы собрать деньги для поддержки украинской армии. На аукционе, который продлился до вечера субботы, ставки можно было делать как в криптовалютах, так и в традиционных валютах.

Группа, выигравшая Евровидение, объявила в воскресенье, что лучшее предложение было сделано платформой криптообмена Whitebit. По данным The Guardian, Whitebit выиграла аукцион со ставкой в ​​500 эфириум, что на 30 мая в евро составляет около 850 000 евро.

Гендиректор и сооснователь Whitebit - Владимир Носок, который является одним из владельцев созданной в Эстонии Whitebit Financial Company OÜ. Из регистра экономической деятельности следует, что в 2020 году компания получила в Эстонии лицензию на предоставление услуги виртуальной валюты.

Как сообщает Whitebit, они работают более чем в 150 странах, предлагая свои услуги более чем двум миллионам человек.

Фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк сообщил в Instagram, что цель аукциона — собрать миллион евро на покупку трех комплексов беспилотников PD-2 для Вооруженных сил Украины.