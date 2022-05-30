Видео ⟩ Рамзан Кадыров провел спарринг со звездой UFC

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел спарринг с бойцом UFC Хамзатом Чимаевым. Видео с этой тренировки в зале клуба «Ахмат» Кадыров выложил на странице «ВКонтакте».

«Нам посчастливилось провести тренировку с непобежденным бойцом UFC Хамзатом Чимаевым. Я не удержался от соблазна испытать свои силы в дружеском поединке с нашим дорогим братом. Обычная тренировка, плавно перетекающая в спортивное зрелище, имеет для меня особую ценность. Даже будучи всемирно известной личностью и титулованным спортсменом, Хамзат не забывает о скромности. Это и есть настоящий чеченский дух!» — подписал свой пост Кадыров.

В активе представляющего Швецию уроженца Чечни Чимаева 11 побед (пять — в UFC) и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Он дебютировал в UFC в июле 2020 года. Первые две победы в UFC он одержал за рекордно короткий отрезок времени — десять дней.