Эстонский магазин IKEA откроется в обещанный срок

По словам Шнайдера, стоимость строительства укладывается в бюджет, несмотря на инфляционное давление.

«Магазин IKEA в Таллинне имеет два этажа и занимает площадь около 30 000 квадратных метров. В магазине будет до 9000 товаров для дома для немедленной покупки, а также ресторан в шведском стиле, продуктовый рынок, бистро и детская игровая комната SMOLAND», — сказал Шнайдер BNS.

В апреле IKEA также запустила кампанию по набору персонала. «IKEA набирает в команду в Эстонии почти 300 новых сотрудников в отделах продаж, логистики, обслуживания клиентов и продуктов питания. Прием на работу идет полным ходом. Большая часть вакансий заполнена, но мы продолжаем набор на оставшиеся позиции", - отметил он.