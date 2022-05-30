По словам руководителя эстонского рынка IKEA Кристиана Шнайдера, строительство магазина, который будет открыт в деревне Курна под Таллинном, близится к завершению, и здание будет готово к запланированному сроку, т.е. к концу лета.
Эстонский магазин IKEA откроется в обещанный срок
По словам Шнайдера, стоимость строительства укладывается в бюджет, несмотря на инфляционное давление.
«Магазин IKEA в Таллинне имеет два этажа и занимает площадь около 30 000 квадратных метров. В магазине будет до 9000 товаров для дома для немедленной покупки, а также ресторан в шведском стиле, продуктовый рынок, бистро и детская игровая комната SMOLAND», — сказал Шнайдер BNS.
В апреле IKEA также запустила кампанию по набору персонала. «IKEA набирает в команду в Эстонии почти 300 новых сотрудников в отделах продаж, логистики, обслуживания клиентов и продуктов питания. Прием на работу идет полным ходом. Большая часть вакансий заполнена, но мы продолжаем набор на оставшиеся позиции", - отметил он.
Шнайдер добавил, что украинские военные беженцы также приглашаются подавать заявки, и им уже предложили работу в магазине, который скоро откроется. По его словам, беженцы из Украины уже начали работать в магазинах IKEA в Латвии и Литве.