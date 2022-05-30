Легенда «Рейджерса» сообщил о смертельном диагнозе

По словам 58-летнего Горама, проблемы с самочувствием у него возникли около семи недель назад — ему было трудно есть и пить, но он списывал это на изжогу. Он не мог попасть к своему врачу на протяжении двух недель, но вскоре боль стала невыносимой, и он заметил, что сильно похудел.

Обследование выявило у Горама рак пищевода в терминальной стадии, болезнь затронула печень, легкое, позвоночник и ребра.

«Мне сказали, чтобы мои близкие были со мной. Тогда звоночек зазвенел. Я понял, что у меня рак», — сказал Горам. Он отметил, что для него стало ударом слово «неоперабельный».

Он отказался от химиотерапии, которая, по словам врачей, дала бы ему девять месяцев жизни вместо шести. Горам объяснил решение тем, что видел, насколько адской была борьба с раком его бывшей жены Мириам, которая перенесла шесть курсов химиотерапии и три курса лучевой терапии.

«Моя боль управляема. Я все еще могу встречаться с друзьями, ходить в клубы болельщиков и оставаться собой. Я буду здесь столько, сколько смогу. Единственная разница в том, что бомба замедленного действия тикает», — сказал Горам.