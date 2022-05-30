Допбюджет поможет покрыть расходы на образование для украинских беженцев

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, в настоящее время в эстонских учебных заведениях обучаются около 5000 детей и подростков из Украины, и еще большее количество поступит осенью.

"Для того, чтобы беженцы могли как можно лучше прижиться в нашем обществе, мы считаем важным поддерживать изучение государственного языка, - пояснила министр Керсна. - На деньги из дополнительного бюджета мы будем поддерживать интеграцию детей из Украины в эстонские учебные заведения. Чтобы способствовать изучению госязыка, мы планируем организовать летом языковые лагеря, где дети из Украины смогут заниматься эстонским языком вместе с эстоноязычными детьми. С осени мы хотим предложить украинским детям более интенсивное изучение языка, например, по методу языкового погружения".

В общей сложности почти 7 миллионов евро будет направлено на поддержку изучения языка и интеграции, из которых 2,8 миллиона евро пойдут на организацию интеграционных лагерей. Открыт прием заявок на организацию таких лагерей.

Дополнительная поддержка планируется для школ, присоединившихся к программе языкового погружения, а также для детских садов и основных школ, в которых 10% или более детей не являются эстонцами. Дополнительные деньги также предназначены для покрытия расходов на учебные материалы и повышение квалификации учителей. Бесплатный электронный учебный курс Keeleklikk будет подкреплен украиноязычным учебником, объясняющим особенности эстонского языка для носителей украинского языка.

Поддержка обучения военных беженцев на всех уровнях образования

На создание дополнительных мест в системе дошкольного образования будет выделено 16,3 млн евро. Общее финансирование места для одного ребенка в месяц составляет 465 евро, а финансирование осуществляется на основе данных о детях из Украины, зарегистрированных в Эстонской инфосистеме образования (EHIS). Основное финансирование включает, помимо прочего, расходы на оплату труда учителей и другого персонала, а также необходимые учебные материалы.

В общей сложности 44,9 млн евро будет выделено на дополнительные школьные места в общеобразовательных школах. Финансирование одного учебного места составляет 506 евро в месяц и будет выделяться в зависимости от количества украинских учеников, зарегистрированных в EHIS. Финансирование одного учебного места включает в себя расходы на оплату труда учителей, завучей и другого персонала, учебные материалы, расходы на содержание здания школы, расходы на оплату адаптации и языковой подготовки, а также расходы на образование по интересам, мероприятия и работу с молодежью.

6,2 миллиона будет выделено на дополнительные школьные места в профессиональном образовании. Средняя расчетная стоимость одного школьного места составляет 353 евро в месяц, что включает в себя расходы на оплату труда и обучение учителей и другого школьного персонала, учебные материалы, расходы на эксплуатацию школьных зданий, пособия на школьные обеды, пособия на образование и финансирование других мероприятий по поддержке обучения. При фактическом выделении средств школам будет учитываться стоимость учебных программ, по которым обучаются беженцы, и другие необходимые расходы.

2,5 миллиона будут выделены на финансирование потребностей высшего образования, при этом операционные расходы составят 5 000 евро на одного студента в год. Эта сумма включает в себя возмещение стоимости платного обучения в вузах, создание дополнительных мест для бесплатного обучения, обеспечение углубленной языковой подготовки и, при необходимости, выплату стипендий.

Дополнительный бюджет также выделяет 0,5 млн евро Министерству образования и науки для повышения уровня кибербезопасности.