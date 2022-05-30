ГАЛЕРЕЯ ⟩ Президент Карис принял в Кадриорге главу греческого государства

Карис обсудил с главой греческого государства двусторонние отношения между Эстонией и Грецией, в том числе сотрудничество в ЕС, а также российскую агрессию в Украине и прием украинских военных беженцев и намерение Украины стать страной-кандидатом в ЕС.

Визит президента Сакелларопулу приурочен к столетию дипломатических связей между Эстонией и Грецией. Греция признала Эстонскую Республику 19 мая 1922 года.

После встречи президенты проведут совместную пресс-конференцию, затем президент Греции возложит венок к монументу победы в Освободительной войне на площади Вабадузе и встретится с мэром Таллинна Михаилом Кылвартом.

Президент Алар Карис и Сирье Карис в понедельник дадут в честь президента Греции Катерины Сакелларопулу и Павлоса Котсониса ужин в центре Арво Пярта.

Вторник президент Греции проведет в Тарту, где она встретится с мэром Урмасом Клаасом, председателем госсуда Виллу Кыве, посетит Тартуский университет и Эстонский национальный музей.