Президент Эстонии Алар Карис принял сегодня в Кадриорге свою греческую коллегу Катерину Сакелларопулу, прибывшую в Эстонию с трехдневным официальным визитом.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Президент Карис принял в Кадриорге главу греческого государства
Карис обсудил с главой греческого государства двусторонние отношения между Эстонией и Грецией, в том числе сотрудничество в ЕС, а также российскую агрессию в Украине и прием украинских военных беженцев и намерение Украины стать страной-кандидатом в ЕС.
Визит президента Сакелларопулу приурочен к столетию дипломатических связей между Эстонией и Грецией. Греция признала Эстонскую Республику 19 мая 1922 года.
После встречи президенты проведут совместную пресс-конференцию, затем президент Греции возложит венок к монументу победы в Освободительной войне на площади Вабадузе и встретится с мэром Таллинна Михаилом Кылвартом.
Президент Алар Карис и Сирье Карис в понедельник дадут в честь президента Греции Катерины Сакелларопулу и Павлоса Котсониса ужин в центре Арво Пярта.
Вторник президент Греции проведет в Тарту, где она встретится с мэром Урмасом Клаасом, председателем госсуда Виллу Кыве, посетит Тартуский университет и Эстонский национальный музей.
В среду утром президент Греции встретится со спикером Рийгикогу Юри Ратасом и вице-спикером Ханно Певкуром. Затем президенты Эстонии и Греции посетят Таллиннскую образовательную коллегию Старого города, где президент Греции ознакомится с образовательной системой Эстонии и возможностями обучения детей-военных беженцев из Украины.