Пн, 30.05.2022
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Президент Карис принял в Кадриорге главу греческого государства

BNS
Президент Карис принял в Кадриорге главу греческого государства
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Президент Эстонии Алар Карис принял сегодня в Кадриорге свою греческую коллегу Катерину Сакелларопулу, прибывшую в Эстонию с трехдневным официальным визитом.

Карис обсудил с главой греческого государства двусторонние отношения между Эстонией и Грецией, в том числе сотрудничество в ЕС, а также российскую агрессию в Украине и прием украинских военных беженцев и намерение Украины стать страной-кандидатом в ЕС.

Визит президента Сакелларопулу приурочен к столетию дипломатических связей между Эстонией и Грецией. Греция признала Эстонскую Республику 19 мая 1922 года.

После встречи президенты проведут совместную пресс-конференцию, затем президент Греции возложит венок к монументу победы в Освободительной войне на площади Вабадузе и встретится с мэром Таллинна Михаилом Кылвартом.

Президент Алар Карис и Сирье Карис в понедельник дадут в честь президента Греции Катерины Сакелларопулу и Павлоса Котсониса ужин в центре Арво Пярта.

Вторник президент Греции проведет в Тарту, где она встретится с мэром Урмасом Клаасом, председателем госсуда Виллу Кыве, посетит Тартуский университет и Эстонский национальный музей.

В среду утром президент Греции встретится со спикером Рийгикогу Юри Ратасом и вице-спикером Ханно Певкуром. Затем президенты Эстонии и Греции посетят Таллиннскую образовательную коллегию Старого города, где президент Греции ознакомится с образовательной системой Эстонии и возможностями обучения детей-военных беженцев из Украины.

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