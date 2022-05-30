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Лутсар: пожилые люди могли бы получить четвертую вакцину осенью

PM Tervis
Лутсар: пожилые люди могли бы получить четвертую вакцину осенью
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Вирусолог Ирья Лутсар.
Вирусолог Ирья Лутсар. Фото: Madis Veltman

Бывшая глава Научного совета, профессор вирусологии Ирья Лутсар, считает, что сохранение коронавируса в списке опасных вирусных заболеваний больше не оправданно, пишет Postimees.

Однако, по мнению Лутсар, защитная вакцинация людей с ослабленным иммунитетом и пожилых людей четвертой дозой все же имеет под собой основания, сообщает ERR.

Лутсар считает, что пожилые люди могут подождать с новой прививкой до осени.

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