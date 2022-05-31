Аавиксоо: президент Украины ни при каких условиях не согласится на территориальные уступки России

Я думаю, что и Владимир Зеленский, и весь народ Украины очень разумно ведут себя с самого начала этого конфликта. Я надеюсь, что они выдержат то напряжение, которое сейчас приходится испытывать украинцам. Мы не можем предсказать, каким образом будет разрешен этот конфликт, мы не знаем, когда это случится. Но, например, на основании материалов украинской прессы складывается ощущение, что украинский народ очень настроен на разумные политические решения.

При этом крайне маловероятно, чтобы Украина на политическом уровне пошла бы хоть на какие-то уступки в вопросе своей территориальной целостности. Однако сказать, когда эта целостность будет восстановлена, сейчас нельзя. Также неизвестно, каким путем будет достигнута эта цель. Сколько потребуется для нее оружия, а сколько — дипломатии.

- Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала граждан Украины, оказавшихся на оккупированных территориях, по возможности выбираться оттуда и не брать российские паспорта. Верещук признала, что, возможно, война будет более долгой, чем казалось до сих пор. Она попросила украинцев на оккупированных землях находить способы выбираться на подконтрольную Украине территорию, потому что только так можно позаботиться о своей безопасности и о судьбе своих детей. Остаются ли на самом деле возможности для такого бегства? Будут ли усердствовать оккупационные власти, чтобы пресекать такие попытки? Будут ли российские паспорта навязываться, по сути, под дулом автомата?

- Да, я думаю, что навязывать российское гражданство людям там будут очень агрессивно. Потому что терять местное население на оккупированных территориях для России невыгодно даже чисто по экономическим соображениям. И с политической точки зрения для оккупантов это тоже было бы контрпродуктивно.

В то же время очевидно, что если эти территории будут оставаться в ближайшие годы под российским контролем, то трудно представить, чтобы там могло происходить хоть какое-то развитие экономики. Совершенно понятно, что возможность начать «новую жизнь» где-то в других районах Украины является для жителей оккупированных земель значительно лучшей перспективой, чем остаться на месте. Россия же будет противодействовать попыткам людей уехать оттуда. Россия будет продолжать создавать свои фильтрационные лагеря. Собственно, именно для таких целей эти лагеря и обустраиваются, так что вряд ли Россия откажется от такой практики.