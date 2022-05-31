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Аавиксоо: президент Украины ни при каких условиях не согласится на территориальные уступки России

Павел Соболев
Аавиксоо: президент Украины ни при каких условиях не согласится на территориальные уступки России
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  • Украина не станет пытаться вернуть Крым под свой контроль военными средствами
  • Россия будет активно принуждать жителей оккупированных территорий к принятию гражданства РФ
  • Идея применения Россией ядерного оружия не имеет широкой поддержки среди населения РФ

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, академик, бывший министр обороны Эстонии Яак Аавиксоо среди прочего ответил на вопросы, касающиеся участившихся призывов к Украине пойти на компромиссы с РФ, а также «ядерной» риторики, звучащей из уст российских политиков и дипломатов.

- Газета Financial Times опубликовала вчера аналитический материал, посвященный тому, какой хочет видеть победу Украины в войне администрация президента США Джо Байдена. Согласно официальной позиции Белого дома, для России война в Украине должна закончиться стратегическим поражением. Financial Times считает, что Вашингтон намеренно не слишком четко формулирует, каким должно быть это поражение. Белый дом хочет оказать эффективную военную помощь Украине и избежать впечатления, что пытается подтолкнуть Киев к компромиссам по территориям. На такие компромиссы, возможно, рассчитывают некоторые европейские союзники США. Можно ли надеяться, что призывы к Украине пойти на какие-то уступки не станут доминирующими в настроениях европейских лидеров?

- Думаю, что с политической точки зрения у президента Зеленского вообще нет сейчас такой возможности, как отказ от каких-то территорий. Просто народ Украины этого сейчас не поймет. Для народа это было бы совершенно неприемлемо. Но можно обсуждать сроки, которые потребуются Украине для возвращения своих территорий. Допустимо обсуждать, можно ли обеспечить это возвращение не только военным путем.

Полагаю, что если объективно оценивать ситуацию, то еще можно представить, что возвращение Украине оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях может произойти с помощью военных решений. Правда, и это может занять несколько лет. Если же говорить о Крыме, то с ним ситуация намного сложнее. Разумеется, Запад по-прежнему не будет признавать аннексию Крыма, но возвращение Крыма военными средствами выглядит для Украины сейчас совершенно невозможной задачей. Еще и по той причине, что попытка такого возвращения была бы сопряжена с огромными человеческими и экономическими потерями.

Вряд ли Украина может себе позволить такие потери. Вряд ли такая попытка получила бы поддержку со стороны Запада. А вот если мы говорим об оккупированных территориях в Запорожской или Херсонской областях, то для их освобождения сейчас существует только военное решение. Но, возможно, освобождение этих территорий займет несколько месяцев или год.

- Президент Украины Владимир Зеленский на минувших выходных посетил Харьковскую область. Это была его первая официальная поездка за пределы Киевской области с начала российского вторжения. Зеленский также посетил позиции украинских военных в Харьковской области и вручил награды. Ранее мэр Харькова Игорь Терехов говорил, что линия фронта отодвинулась от города, российские войска отступают, что в ходе контрнаступления на харьковском направлении украинские военные вышли к границе с РФ. Однако в Донецкой и Луганской областях, увы, положение для украинской армии куда сложнее. Стоит ли Зеленскому ехать и в район линии фронта в этих регионах? Насколько это был бы важный сигнал для военных и местных жителей?

- Конечно, с эмоциональной точки зрения это был бы очень полезный сигнал, причем и для всего украинского народа, и даже для международного сообщества. Только вряд ли Зеленскому нужно ехать совсем уж на фронт. С моей точки зрения, это было бы не особенно разумно.

Я думаю, что и Владимир Зеленский, и весь народ Украины очень разумно ведут себя с самого начала этого конфликта. Я надеюсь, что они выдержат то напряжение, которое сейчас приходится испытывать украинцам. Мы не можем предсказать, каким образом будет разрешен этот конфликт, мы не знаем, когда это случится. Но, например, на основании материалов украинской прессы складывается ощущение, что украинский народ очень настроен на разумные политические решения.

При этом крайне маловероятно, чтобы Украина на политическом уровне пошла бы хоть на какие-то уступки в вопросе своей территориальной целостности. Однако сказать, когда эта целостность будет восстановлена, сейчас нельзя. Также неизвестно, каким путем будет достигнута эта цель. Сколько потребуется для нее оружия, а сколько — дипломатии.

- Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала граждан Украины, оказавшихся на оккупированных территориях, по возможности выбираться оттуда и не брать российские паспорта. Верещук признала, что, возможно, война будет более долгой, чем казалось до сих пор. Она попросила украинцев на оккупированных землях находить способы выбираться на подконтрольную Украине территорию, потому что только так можно позаботиться о своей безопасности и о судьбе своих детей. Остаются ли на самом деле возможности для такого бегства? Будут ли усердствовать оккупационные власти, чтобы пресекать такие попытки? Будут ли российские паспорта навязываться, по сути, под дулом автомата?

- Да, я думаю, что навязывать российское гражданство людям там будут очень агрессивно. Потому что терять местное население на оккупированных территориях для России невыгодно даже чисто по экономическим соображениям. И с политической точки зрения для оккупантов это тоже было бы контрпродуктивно.

В то же время очевидно, что если эти территории будут оставаться в ближайшие годы под российским контролем, то трудно представить, чтобы там могло происходить хоть какое-то развитие экономики. Совершенно понятно, что возможность начать «новую жизнь» где-то в других районах Украины является для жителей оккупированных земель значительно лучшей перспективой, чем остаться на месте. Россия же будет противодействовать попыткам людей уехать оттуда. Россия будет продолжать создавать свои фильтрационные лагеря. Собственно, именно для таких целей эти лагеря и обустраиваются, так что вряд ли Россия откажется от такой практики.

- Посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью Би-би-си сказал на минувших выходных, что он не верит, что российские вооруженные силы могут применить в Украине тактическое ядерное оружие. По его словам, тактическое ядерное оружие, согласно российской военной доктрине, не используется в таких конфликтах. Еще в конце февраля Владимир Путин говорил, что перевел российские ядерные силы сдерживания в режим особого несения дежурства. Почему Россия стала теперь куда аккуратнее в заявлениях на ядерную тему? В Кремле поняли, что Запад не испугался таких угроз? Или Россия стала бояться потерять тех немногих своих союзников, которые у нее еще формально остались?

- Я думаю, что изначальный расчет Кремля состоял в том, что на Западе очень боятся ядерной войны. И что Запад, услышав от России ядерные угрозы, предпочтет пойти Москве на уступки. Очень хорошо, что этого не произошло. Довольно быстро и в Кремле поняли, что ядерный шантаж не сработал. По крайней мере, не сработал в таких масштабах, на которые рассчитывали в Кремле. Хотя кое-каких целей такими манипуляциями Россия все-таки достигла, потому что все-таки оставаться совсем бесстрашными перед ядерной угрозой никому не удается.

Однако очень вероятно, что придержать свою ядерную риторику Кремлю пришлось и из-за ситуации в Вооруженных силах РФ, и из-за настроений среди населения России. Очень похоже на правду, что и среди российской армии, и среди жителей России далеко не все поддерживают идею применения Россией ядерного оружия.

Также не вполне ясно, какие сейчас коммуникации происходят между Кремлем, армейским командованием и ФСБ. Ясно, что взаимодействие между ними происходит не таким образом, каким оно виделось инициаторам вторжения в начале войны. Это взаимодействие дало трещины. У разных людей появились разные мнения. Поэтому в Кремле даже может не быть сейчас уверенности, что за политическим решением о применении ядерного оружия последует его практическое исполнение.

В любом случае, Западу ни в коем случае не стоит идти на какие-то уступки под давлением таких угроз. Это было бы не слишком продуктивно и не привело бы к решению имеющихся проблем.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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