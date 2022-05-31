Студия Postimees: часто ли Украине придется слышать от Запада призывы пойти на уступки России?

- Лидеры стран ЕС вчера на своей встрече в Брюсселе договорились направить Украине помощь в размере 9 миллиардов евро для поддержки экономики в условиях войны. Ранее сообщалось, что часть этой помощи будет предоставлена в виде грантов, а часть — в виде льготных кредитов. Можно ли рассчитывать, что ЕС будет поддерживать украинскую экономику вплоть до победы Украины в войне, а не станет стараться стимулировать Украину искать возможности заключения перемирия на каких-то компромиссных условиях?

- Лидеры стран ЕС вчера поздно вечером все-таки согласовали шестой пакет санкций против России, который предусматривает частичное эмбарго на импорт российской нефти и отключение Сбербанка от системы SWIFT. Под санкции попадает нефть, поставляемая по морю. ЕС пока решил оставить импорт по нефтепроводу «Дружба», от которого зависит Венгрия. Именно Венгрия была против введения полного эмбарго в отношении России. Можно ли сказать, что единство ЕС восстановлено, и в ЕС не осталось сил, которые будут стараться мешать санкционному давлению на Россию?

- Посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью Би-би-си сказал, что он не верит, что Россия может применить тактическое ядерное оружие на территории Украины. По его словам, тактическое ядерное оружие, согласно российской военной доктрине, не используется в таких конфликтах. В конце февраля Владимир Путин говорил, что перевел российские ядерные силы в режим особого несения дежурства. Почему РФ стала теперь куда аккуратнее в заявлениях на ядерную тему? В Кремле поняли, что Запад не испугался таких угроз? Или боятся потерять и тех союзников, что формально еще у России остались?