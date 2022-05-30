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Галерея ⟩ В Эстонии цены на бензин взлетели до небес

Лийна Лакс
В Эстонии цены на бензин взлетели до небес
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Сегодня цены на топливо поднялись в Эстонии на новую высоту, сообщает Postimees.

Сегодня, 30 мая, днем литр дизельного топлива в Таллинне стоил 1,9 евро, 95-й бензин - 2,08 евро, а 98-й бензин - 2,13 евро.

Сегодня стала расти и цена на нефть, которая превысила отметку в 120 долларов за баррель. Росту цен способствовали ослабление коронавирусных ограничений в Китае и слухи, что Европейский союз достигнет соглашения об эмбарго на российскую нефть, что должно увеличить дефицит легальной нефти в мире.

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