Галерея ⟩ В Эстонии цены на бензин взлетели до небес
В Эстонии цены на бензин взлетели до небес
Сегодня, 30 мая, днем литр дизельного топлива в Таллинне стоил 1,9 евро, 95-й бензин - 2,08 евро, а 98-й бензин - 2,13 евро.
Сегодня стала расти и цена на нефть, которая превысила отметку в 120 долларов за баррель. Росту цен способствовали ослабление коронавирусных ограничений в Китае и слухи, что Европейский союз достигнет соглашения об эмбарго на российскую нефть, что должно увеличить дефицит легальной нефти в мире.