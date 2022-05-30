Галерея ⟩ В Эстонии цены на бензин взлетели до небес

Сегодня стала расти и цена на нефть, которая превысила отметку в 120 долларов за баррель. Росту цен способствовали ослабление коронавирусных ограничений в Китае и слухи, что Европейский союз достигнет соглашения об эмбарго на российскую нефть, что должно увеличить дефицит легальной нефти в мире.