Профсоюзам окончательно отказали в повышении минимальной зарплаты и увеличении не облагаемого подоходным налогом минимума, пишет портал Rus.ERR, добавляя, что на фоне этого и с учетом стремительного роста цен профсоюзы предупреждают, что поддержат акции протеста, если недовольный народ выйдет на улицы.
Профсоюзы готовятся к акциям протеста против роста цен
Представитель профсоюзного движения Олег Чубаров отметил в программе "Подробности" на Радио 4, что если бы предложения о повышении минимальной зарплаты и не облагаемого налогом дохода были одобрены, это бы увеличило доход людей, получающих минимальную зарплату, на 109 евро, а людей, чья зарплата выше минимальной, - на 63 евро.
По словам Чубарова, правительство словно специально подводит жителей Эстонии к грани, чтобы потом с помощью компенсаций создать видимость оказываемой им помощи. Кроме того, опыт прежних лет показывает, что эстоноземельцы не очень активно встают на защиту своих прав, в отличие, например, от Франции.
"Профсоюзы сейчас думают, как подготовить эти акции протеста, чтобы они прошли мирно, но действенно: сбор подписей, акции протеста в разных городах перед самоуправлениями, чтобы показать, что сегодня народ загнан в угол", - отметил Чубаров.