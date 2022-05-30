Профсоюзы готовятся к акциям протеста против роста цен

Представитель профсоюзного движения Олег Чубаров отметил в программе "Подробности" на Радио 4, что если бы предложения о повышении минимальной зарплаты и не облагаемого налогом дохода были одобрены, это бы увеличило доход людей, получающих минимальную зарплату, на 109 евро, а людей, чья зарплата выше минимальной, - на 63 евро.

По словам Чубарова, правительство словно специально подводит жителей Эстонии к грани, чтобы потом с помощью компенсаций создать видимость оказываемой им помощи. Кроме того, опыт прежних лет показывает, что эстоноземельцы не очень активно встают на защиту своих прав, в отличие, например, от Франции.