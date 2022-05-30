Фото ⟩ При обстреле гуманитарного авто в Украине погиб французский журналист

По его словам, бронированный эвакуационный транспорт украинской стороны ехал, чтобы забирать из области 10 человек, но попал под артобстрел. Осколки снарядов пробили покрытие автомобиля, и аккредитованный журналист из Франции, работавший над материалом об эвакуации, получил смертельное ранение в шею. Патрульного полицейского, который находился вместе с ним, спасла каска.