Власть дала зеленый свет строительству одного из крупнейших ветропарков Эстонии

В пятницу Таллиннский окружной суд постановил, что волостной совет Ляэне-Нигула, нарушив закон, воспрепятствовал планированию и строительству крупного ветропарка в волости. Волостной совет Ляэне-Нигула также потерпел неудачу в Таллиннском административном суде, но обжаловал это решение.