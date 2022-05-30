Волостной старейшина Ляэне-Нигула Айвар Рийсалу (Центристская партия) сказал Postimees, что волостная управа не будет больше препятствовать строительству ветропарка Enefit Green.
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Власть дала зеленый свет строительству одного из крупнейших ветропарков Эстонии
Власть дала зеленый свет строительству одного из крупнейших ветропарков Эстонии
В пятницу Таллиннский окружной суд постановил, что волостной совет Ляэне-Нигула, нарушив закон, воспрепятствовал планированию и строительству крупного ветропарка в волости. Волостной совет Ляэне-Нигула также потерпел неудачу в Таллиннском административном суде, но обжаловал это решение.
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