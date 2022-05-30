В Украине направили в суд первое дело об изнасиловании во время войны

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о передаче в суд первого дела об изнасиловании мирной жительницы российским военным с начала российского вторжения. "За убийство гражданского человека и сексуальное насилие над его супругой будут судить Михаила Романова - военнослужащего 239-го полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дивизии РФ", - написала она в Facebook в понедельник, 30 мая.

Преступление в Киевской области

Киевская областная прокуратура и Служба безопасности Украины установили, что Романов во время оккупации российскими силами Броварского района Киевской области в марте ворвался в дом в одном из сел, застрелил хозяина и несколько раз изнасиловал его жену вместе с другим военным, указала Венедиктова. "Они угрожали женщине оружием и насилием даже в отношении ее ребенка, который был в это время рядом", - сообщила она далее. По словам генпрокурора, обвиняемый еще не задержан.

В заявлении также указана контактная информация, которой предлагается воспользоваться тем, у кого есть дополнительные данные о причастности российского военного к другим преступлениям. "Важнейшая составляющая процесса борьбы с использованием изнасилований как оружия войны - сотрудничество жертв с правоохранительными органами. Когда потерпевшие будут готовы и будут чувствовать себя в безопасности, они могут всегда обратиться к нам за помощью и защитой закона", - заявила Венедиктова.