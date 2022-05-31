Гендиректор Спасательного департамента: мы готовились к мирному времени, а не к войне

— Вы проработали в спасательной службе 30 лет, из них почти десять генеральным директором, и вот это последний год?

— С чего вы это взяли? Мой срок на занимаемой должности подходит к концу. Я больше ничего не скажу на эту тему.

— Что было хорошего и отрадного за эти годы?

— Самое лучшее в Спасательном департаменте то, что здесь работают вместе люди, которые целыми днями думают о том, чтобы всем остальным жилось в безопасности. Чтобы деловая среда была хорошей, как обеспечить безопасность в зданиях. Я думаю, это самое приятное.