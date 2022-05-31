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Гендиректор Спасательного департамента: мы готовились к мирному времени, а не к войне

Лоора-Элизабет Ломп
Гендиректор Спасательного департамента: мы готовились к мирному времени, а не к войне
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С годами было прибавилось нового оборудования, в том числе благодаря деньгам ЕС, но генеральный директор Спасательного департамента подчеркивает, что вещи изнашиваются, особенно в ходе спасательных операций.
С годами было прибавилось нового оборудования, в том числе благодаря деньгам ЕС, но генеральный директор Спасательного департамента подчеркивает, что вещи изнашиваются, особенно в ходе спасательных операций. Фото: Teele Toova

30 лет — красивая круглая дата; столько исполнилось Спасательному департаменту, и столько же лет в Спасательном департаменте работает Куно Таммеару, генеральный директор Спасательного департамента. Он является хорошим примером того, как каждый может развиваться и двигаться вперед на работе в сфере внутренней безопасности. В этом году подходит к концу второй срок Куно Таммеару. Направления деятельности, дальновидность, мотивация и чувство миссии Спасательного департамента — это то, о чем мы поговорим. Postimees

— Вы проработали в спасательной службе 30 лет, из них почти десять генеральным директором, и вот это последний год?

— С чего вы это взяли? Мой срок на занимаемой должности подходит к концу. Я больше ничего не скажу на эту тему.

— Что было хорошего и отрадного за эти годы?

— Самое лучшее в Спасательном департаменте то, что здесь работают вместе люди, которые целыми днями думают о том, чтобы всем остальным жилось в безопасности. Чтобы деловая среда была хорошей, как обеспечить безопасность в зданиях. Я думаю, это самое приятное.

Но на самом деле приятного в нашей работе мало. Такова уж область деятельности. Но да, люди готовы действовать, придумывать новые подходы в связи с изменением внешней среды и так далее. Как не смотря ни на что добиваться того, чтобы люди оставались живы даже в самых сложных ситуациях, в кризисы. Я думаю, это и есть самое приятное.

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