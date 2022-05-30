Фракция Партии реформ в понедельник выступила в Рийгикогу с предложением исключить из производства парламента первое чтение законопроекта о семейном пособии, однако большинство депутатов это предложение не поддержали. В то же время были приняты законопроекты, увязанные с доверием правительству.
Правительство устояло: голосования по законопроектам, увязанным с вотумом доверия, прошли успешно
Рийгикогу в понедельник вечером принял законопроект по доступности продуктов и услуг, увязанный с доверием правительству. За закон проголосовали 59, против 27 депутатов.
Также был принят увязанный с доверием правительству законопроект о передаче судов Департамента полиции и погранохраны (PPA). За закон проголосовали 55, против 25 депутатов.
Если правительство увязывает принятие выдвинутого им законопроекта с сохранением доверия до второго чтения законопроекта, оно перенимает работу ведущей по законопроекту комиссии, а спикер Рийгикогу предоставляет правительству все поступившие предложения по поправкам в законопроект. Затем правительство составляет новый текст законопроекта, сопроводив его перечнем предложений и пояснительной запиской.
На голосование в Рийгикогу поступившие к законопроекту предложения не ставятся, после обсуждения законопроект направляется на окончательное голосование. В случае, если Рийгикогу не принимает увязанный с доверием правительству законопроект, правительство должно уйти в отставку.
Протест реформистов не сработал: законопроект о семейном пособии остался в производстве Рийгикогу
За исключение законопроекта о детском пособии проголосовали 32, а против этого предложения 56 депутатов, шесть членов Рийгикогу не приняли участия в голосовании. Тем самым законопроект остался в производстве и направлен на второе чтение. Срок подачи предложений истекает в среду в 15 часов.
Законопроект о повышении семейного пособия вызвал серьезные разногласия между партнерами по коалиции — Партией реформ и Центристской партией, поскольку требующий крупных бюджетных ассигнований законопроект Центристская партия выдвинула, не обсудив документ с партнерами по коалиции. Законопроект поддерживают партия "Отечество", по словам которой и у нее готов подобный законопроект, а также Эстонская Консервативная Народная партия и Социал-демократическая партия.
Лидер Партии реформ Кая Каллас ранее сказала, что если законопроект о семейном пособии будет принят в заявленном виде, правительство больше не сможет работать в своем нынешнем составе. Как утверждает Партия реформ, она не имеет ничего против того, чтобы поддержать семьи, но прежде следовало бы договориться, за счет чего это можно сделать.