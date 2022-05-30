Прямая трансляция ⟩ Правительство устояло? Первое голосование по законопроекту, увязанному с вотумом доверия, прошло успешно

Рийгикогу в понедельник вечером принял законопроект по доступности продуктов и услуг, увязанный с доверием правительству. За закон проголосовали 59, против 27 депутатов.

Если правительство увязывает принятие выдвинутого им законопроекта с сохранением доверия до второго чтения законопроекта, оно перенимает работу ведущей по законопроекту комиссии, а спикер Рийгикогу предоставляет правительству все поступившие предложения по поправкам в законопроект. Затем правительство составляет новый текст законопроекта, сопроводив его перечнем предложений и пояснительной запиской.

На голосование в Рийгикогу поступившие к законопроекту предложения не ставятся, после обсуждения законопроект направляется на окончательное голосование. В случае, если Рийгикогу не принимает увязанный с доверием правительству законопроект, правительство должно уйти в отставку.

Протест реформистов не сработал: законопроект о семейном пособии остался в производстве Рийгикогу

За исключение законопроекта о детском пособии проголосовали 32, а против этого предложения 56 депутатов, шесть членов Рийгикогу не приняли участия в голосовании. Тем самым законопроект остался в производстве и направлен на второе чтение. Срок подачи предложений истекает в среду в 15 часов.

Законопроект о повышении семейного пособия вызвал серьезные разногласия между партнерами по коалиции — Партией реформ и Центристской партией, поскольку требующий крупных бюджетных ассигнований законопроект Центристская партия выдвинула, не обсудив документ с партнерами по коалиции. Законопроект поддерживают партия "Отечество", по словам которой и у нее готов подобный законопроект, а также Эстонская Консервативная Народная партия и Социал-демократическая партия.