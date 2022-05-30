«В ближайшие два года в России родится детей меньше, чем когда бы то ни было за 250 лет»

- Алексей, минувшие два года во время ковида вы были специалистом, дававшим альтернативные официальным данные о смертности в России. Можно сказать, что ковид перестал выкашивать живое, и как выглядят масштабы его последствий?



- Да, начиная с апреля избыточная смертность в целом по стране закончилась. В мае этот показатель впервые за два с лишним годом должен быть ниже нормы. Хотя, если в Москве эта волна закончилась в апреле 2022 года, то в Сибири избыточная смертность еще сохранялась, это известно из отчетов ЗАГС. Но теперь мы не можем узнать, за счет мужчин или женщин, и какого возраста: Росстат перестал предоставлять ежемесячную информацию о смертности по возрасту и полу. Понятно, что из-за войны. Тем не менее, известно, что за два года в России насчитывалось около 1,13 миллиона избыточных смертей (почти как все население Эстонии - прим.ред.).



- В целом население РФ сокращается?



- Да. Демографическая динамика состоит из трех компонентов. Рождаемость, смертность, миграция. В ковид наибольшее влияние было за счет смертности и миграции. За второе полугодие 2021 года из-за временных послаблений учета эмиграция резко сократилась: из РФ выехало на 205 тысяч меньше, чем обычно. А с января 2022 стало заметно компенсаторное отрицательное сальдо миграции, впервые за много лет. Но вообще естественная (родившиеся минус умершие) убыль населения впервые за все время с Великой Отечественной войны превысила миллион человек.



- Война вернулась. Миграция – один из ее символов. По разным данным, несколько сотен тысяч человек уехали из РФ. Вы как эти данные оцениваете?



- Для простых смертных это закрытая статистика. Но есть обрывочные данные о продаже билетов, продажах сим-карт, публикуется ежеквартальная пограничная статистика по выезду граждан РФ и приезду иностранцев, но не наоборот. Я оцениваю отъезд из России на фоне войны в Украине в несколько сотен тысяч человек. Но и обычно миграционные потоки огромны. Туристы – тоже мигранты. Сперва выехали, потом въехали. И всего получается несколько миллионов выездов в квартал. Эта статистика не дает знаний, кроме тех, что виден отъезд в Армению и Грузию нескольких десятков тысяч россиян. Несколько тысяч в Сербию уехали сверх обычного. Может быть, пара тысяч в Эстонию. Но это меркнет на фоне громадных турпотоков людей в Турцию и Египет, измеряющихся сотнями тысяч или даже миллионами. Однозначные выводы не сделать. Из сотен тысяч уехавших значительная часть - IT-специалисты. Точную цифру мы узнать не сможем никогда. Чтобы человек попал в миграционный поток постоянного населения, он должен сняться с регистрационного учета по месту жительства. Но люди продолжают числиться в этом регистрационном учете в России, не в пограничном.



