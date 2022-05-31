В боях за Луганщину погиб чемпион Европы по рукопашному бою

«Невозможно представить… не хочется верить… Невыносимая боль и печаль… Лучшие уходят, но навсегда остаются в наших сердцах. Сотников Вадим погиб в бою, защищая свою Украину. Большой спортсмен, верный друг, любящий сын, человек с большой буквы - память о тебе будет вечной. Глубокие соболезнования родным и близким!» - говорится в некрологе.

Сотников погиб в боях за Луганщину. Он становился абсолютным чемпионом Украины и чемпионом Европы. До начала войны Вадим работал тренером в Днепре. Его воспитанники успешно выступали на внутриукраинских и международных соревнованиях. На фронт он ушел добровольцем.