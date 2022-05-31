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"Они мешают помогать Украине": Swedbank не позволил купить дроны для военных

Яанус Вогельберг
"Они мешают помогать Украине": Swedbank не позволил купить дроны для военных
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Дроны, которые не удалось заказать из Эстонии, в конце концов привезли прямиком в из США на самолете.
Дроны, которые не удалось заказать из Эстонии, в конце концов привезли прямиком в из США на самолете. Фото: Foto: Arsen Miliutin

Попытка украинских банкиров купить в Эстонии дроны для солдат, воюющих против России, провалилась, поскольку Swedbank задержал платеж и потребовал доказательств того, что экспорт дронов вообще разрешен.

Покупкой дронов занимался Арсен Милютин, член правления "Ощадбанка", одного из крупнейших банков Украины. По его словам, поведение Swedbank было неслыханным. «Вместе с коллегами из правления банка мы собрали деньги на покупку беспилотников, о которых просили мои друзья, воюющие против России. Они морские пехотинцы и воюют на востоке Украины. Мой финский коллега нашел эстонский интернет-магазин и попросил его владельца продать нам дроны американского производства», — сказал он. Речь идет о принадлежащем предприятию Meridein OÜ интернет-магазине droon.ee.

Необходимая сумма в размере 9000 евро была быстро собрана и переведена ​​7 апреля. Но потом возникли проблемы. Речь идет о дронах Anafi американской компании Parrot, которые оснащены тепловизионной камерой. Подобные дроны в принципе могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях (т.н. двойного назначения). Поэтому у Swedbank возникли сомнения относительно возможности продажи дронов в Украину.

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