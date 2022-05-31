Swedbank не позволил купить дроны для военных

Покупкой дронов занимался Арсен Милютин, член правления "Ощадбанка", одного из крупнейших банков Украины. По его словам, поведение Swedbank было неслыханным. «Вместе с коллегами из правления банка мы собрали деньги на покупку беспилотников, о которых просили мои друзья, воюющие против России. Они морские пехотинцы и воюют на востоке Украины. Мой финский коллега нашел эстонский интернет-магазин и попросил его владельца продать нам дроны американского производства», — сказал он. Речь идет о принадлежащем предприятию Meridein OÜ интернет-магазине droon.ee.