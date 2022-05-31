Попытка украинских банкиров купить в Эстонии дроны для солдат, воюющих против России, провалилась, поскольку Swedbank задержал платеж и потребовал доказательств того, что экспорт дронов вообще разрешен.
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Swedbank не позволил купить дроны для военных
Swedbank не позволил купить дроны для военных
Покупкой дронов занимался Арсен Милютин, член правления "Ощадбанка", одного из крупнейших банков Украины. По его словам, поведение Swedbank было неслыханным. «Вместе с коллегами из правления банка мы собрали деньги на покупку беспилотников, о которых просили мои друзья, воюющие против России. Они морские пехотинцы и воюют на востоке Украины. Мой финский коллега нашел эстонский интернет-магазин и попросил его владельца продать нам дроны американского производства», — сказал он. Речь идет о принадлежащем предприятию Meridein OÜ интернет-магазине droon.ee.