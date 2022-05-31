Рост экономики Эстонии в первом квартале составил 4,3 процента

По словам ведущего аналитика департамента Роберта Мюйрсеппа, повышение цен сильно затормозило реальный экономический рост. «Хотя оборот и другие финансовые показатели предприятий значительно выросли, большая часть этого была обусловлена очень быстрым ростом цен»,- отметил эксперт.

Если прежде экономический рост наблюдался почти во всех отраслях экономики, то в первом квартале картина стала намного разнообразнее. Наибольшее положительное влияние оказал сектор информации и связи. За ним следовали обрабатывающая промышленность, сфера транспорта и складского хозяйства, профессиональная, научная и техническая деятельность. Основным видом деятельности, сдерживающим экономику, был энергетический сектор. Существенную негативную роль сыграли также сектор торговли и переживший спад в период пандемии финансовый сектор.

Несмотря на рост цен, частное потребление выросло на 8,3%. Сохранилась прошлогодняя тенденция, согласно которой увеличились расходы, связанные с выходом из дома – гостиницы и рестораны, одежда и обувь, транспорт, досуг и культура. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на жилье и продукты питания практически не изменились.

Инвестиции сократились на 35,3%. Падение такого же масштаба имело место в последнем квартале прошлого года. Это снижение было в основном связано с инвестициями предприятий в компьютерное программное обеспечение и базы данных (-84,5%). Также произошло значительное снижение инвестиций домохозяйств в жилье (-28,5%). О хороших показателях транспортного сектора свидетельствует тот факт, что инвестиции предприятий в транспортные средства увеличились на 9,5%.

Экспорт увеличился на 12,9%, а импорт на 4,4%. Больше всего развитию внешней торговли способствовали торговля электроэнергией, сырой нефтью и природным газом, а также туристические услуги. Хотя у транспорта в целом дела шли хорошо, с точки зрения внешней торговли выделялся спад в области покупки и продажи услуг железнодорожного транспорта.

В сравнении с прошлым кварталом откорректированный посезонно ВВП вырос на 0,1%, а в сравнении с первым кварталом 2021 года – на 4,7%.

Данные национальных счетов отражают текущее положение дел в экономике страны. Экономический рост и спад измеряются преимущественно на основе показателей валового внутреннего продукта (ВВП) и валового национального дохода (ВНД). Чем выше эти показатели, тем лучше экономическая ситуация в стране и благосостояние ее жителей.