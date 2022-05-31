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На последних в сезоне международных соревнованиях по керлингу победу отпраздновали эстонцы

rus.postimees.ee
На последних в сезоне международных соревнованиях по керлингу победу отпраздновали эстонцы
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Сборная Эстонии по керлингу.
Сборная Эстонии по керлингу. Фото: Kurling Eesti

На минувших выходных в ледовом холле «Тондираба» состоялся международный турнир по керлингу White Nights Trophy, на котором победу одержали спортсмены из Эстонии.

Традиционный завершающий сезон керлинга турнир White Nights Trophy прошел в Таллинне уже шестой раз. В этот раз в столицу приехало почти сто спортсменов-керлингистов и тренеров; в общей сложности соревновалось 18 команд из Эстонии, США, Финляндии и Швейцарии.

Действующие чемпионы Эстонии по керлингу под руководством Эдуарда Велтсмана весь турнир оставались непобежденными, одержав пять уверенных побед над соперниками. Результаты наших спортсменов, продемонстрировавших наилучшую форму, оказались впечатляющими: 9:5, 10:3, 12:0, 7:3 и 11:4.

Команда Велтсмана защает титул чемпионов Эстонии уже три года подряд. В составе команды спортсмены Михаил Власов, Янис Кизириди, Игорь Дзензелюк и Константин Доченко. Капитан команды - Эдуард Велтсман.

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