На последних в сезоне международных соревнованиях по керлингу победу отпраздновали эстонцы

Традиционный завершающий сезон керлинга турнир White Nights Trophy прошел в Таллинне уже шестой раз. В этот раз в столицу приехало почти сто спортсменов-керлингистов и тренеров; в общей сложности соревновалось 18 команд из Эстонии, США, Финляндии и Швейцарии.