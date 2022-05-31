Лучший игрок всех времен мадридского «Реала» покидает клуб

«Да, это была моя последняя игра за «Реал», — приводит слова Марсело журналист Диего Фернандес.

Марсело присоединился к клубу в 2007 году, а в прошлом году, после ухода Серхио Рамоса, стал капитаном команды.

«Эмоции сильные, это был мой последний матч за «Реал», - сказал Марсело. – Я очень счастлив. Это не день для печали, я ухожу с большой радостью, я очень признателен болельщикам и стадиону "Бернабеу" за сыгранные матчи».