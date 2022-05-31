Марко Марсело, капитан "Реала", сообщил, что финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля» стал для него последним матчем за свою команду.
Лучший игрок всех времен мадридского «Реала» покидает клуб
Лучший игрок всех времен мадридского «Реала» покидает клуб
«Да, это была моя последняя игра за «Реал», — приводит слова Марсело журналист Диего Фернандес.
Марсело присоединился к клубу в 2007 году, а в прошлом году, после ухода Серхио Рамоса, стал капитаном команды.
«Эмоции сильные, это был мой последний матч за «Реал», - сказал Марсело. – Я очень счастлив. Это не день для печали, я ухожу с большой радостью, я очень признателен болельщикам и стадиону "Бернабеу" за сыгранные матчи».
Марсело является самым успешным игроком за всю историю «Реала», он сыграл 545 матчей за клуб и забил 38 голов. 34-летний футболист не планирует завершать крьеру и надеется летом найти новый клуб. Его контракт с «Реалом» действует до конца июня.