Привет, Бузова. Реакция на пение фигуристки Косторной оказалась неоднозначной

«Маленький шаг к мечте. Сегодня впервые выходила на публику не как фигуристка, а как вокалист. Это было очень волнительно, но мы справились, спасибо, Алёна Таланцева», — написала впоследствии спортсменка в социальных сетях, поблагодарив своего педагога по вокалу.

Как выяснилось, Алёна уже продолжительное время занимается постановкой голоса у специалистов. Девушка посетила более 50 уроков вокала и не планирует останавливаться. По словам фигуристки, она также готовится к записи трека. Её песня собственного сочинения (текст Косторной помогли написать, но под её чутким руководством с сохранением идеи) находится в стадии отработки.

Реакция на дебют Косторной последовала неоднозначная. Большинство поклонников не поняли необычного увлечения фигуристки и жёстко раскритиковало её за низкий уровень музыкальных навыков. Вот лишь некоторые комментарии, которыми полнится интернет.

Фото: Социальные сети

Фото: Социальные сети