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Привет, Бузова. Реакция на пение фигуристки Косторной оказалась неоднозначной

rus.postimees.ee
Привет, Бузова. Реакция на пение фигуристки Косторной оказалась неоднозначной
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Алена Косторная
Алена Косторная Фото: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

Алёна Косторная снова стала возмутительницей спокойствия в мире фигурного катания, сообщает «Чемпионат». Фигуристка впервые выступила на сцене в качестве вокалистки, исполнив сложную композицию певицы Адель. Кроме того, Алёна анонсировала собственный трек.

«Маленький шаг к мечте. Сегодня впервые выходила на публику не как фигуристка, а как вокалист. Это было очень волнительно, но мы справились, спасибо, Алёна Таланцева», — написала впоследствии спортсменка в социальных сетях, поблагодарив своего педагога по вокалу.

Как выяснилось, Алёна уже продолжительное время занимается постановкой голоса у специалистов. Девушка посетила более 50 уроков вокала и не планирует останавливаться. По словам фигуристки, она также готовится к записи трека. Её песня собственного сочинения (текст Косторной помогли написать, но под её чутким руководством с сохранением идеи) находится в стадии отработки.

Реакция на дебют Косторной последовала неоднозначная. Большинство поклонников не поняли необычного увлечения фигуристки и жёстко раскритиковало её за низкий уровень музыкальных навыков. Вот лишь некоторые комментарии, которыми полнится интернет.

Фото: Социальные сети
Фото: Социальные сети
Фото: Социальные сети
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