«В Эстонии много хороших людей!»: украинке сдали квартиру в Таллинне только за оплату коммунальных услуг

Опубликованная вечером 25 мая на сайте Postimees статья о переживаниях Евгении из-за места жительства вызвала у многих эстонцев желание помочь этой семье. Уже к вечеру следующего дня у Евгении и ее помощников было несколько контактов и адресов, среди которых можно было выбрать.

«Я не ожидала, что столько людей захотят нам помочь. Предложений было много. Благодаря этому новое жилье появилось у меня и еще у одной украинской семьи», - сказала Евгения Степанюк.

В течение дня Евгения ознакомилась с несколькими предложениями и быстро определилась в пользу места, где сейчас живет. Эстонец, находящийся в длительной заграничной командировке, купил двухкомнатную квартиру в только что построенном доме и, отреагировав на историю в газете, предложил ее. Евгения может жить там только за оплату коммунальных услуг, деньги за съем хозяин квартиры не просит. Мебели в квартире не было, зато был велосипед, который подошел сыну Евгении.

Быстро приняв решение в пользу этой квартиры, Евгения порекомендовала вторую предложенную ей и осмотренную квартиру другой украинской семьей с двумя детьми. «Они из прифронтовой зоны, из Ирпеня, и их дом был разрушен при бомбежке. Именно поэтому у них ужасное положение, поскольку возвращаться некуда», — рассказала Евгения.

Когда вечером 25 мая Postimees разговаривал с Евгенией на автовокзале, ее главная надежда была на возможности, которые предлагает Департамент социального страхования. Заявление и документы Евгении были зарегистрированы, и ответ из департамента пришел очень быстро. «Уже на следующий день мне позвонили из департамента и предложили переехать на борт парома 30 мая. Однако это все равно было бы лишь временным местом обитания. К моменту звонка я уже получил много других предложений квартир благодаря статье Postimees. Мне очень повезло, Бог, наверное, любит меня: постоянно посылает мне на жизненном пути людей, которые очень хотят мне помочь».

Ее сын Даниил очень рад возможности жить с матерью в доме, где уже живет другая украинская семья с детьми. Он уже познакомился с другими детьми. «Я давно просил у мамы велосипед, но она его не покупала! Но в этой квартире он был и я могу на нем ездить», — радостно говорит Даниил.

Евгения хотела бы отправить сына в детский лагерь на лето, чтобы он завел новых друзей, а также потому, что ей каждый день нужно ходить на работу.