Вчера Рийгикогу принял Закон о доступности товаров и услуг, целью которого является облегчение повседневной жизни для более 150 000 человек. Благодаря новому закону ряд продуктов и услуг, а также информация о них станет доступнее для всех людей.
Новый закон: свыше 150 000 человек получат более удобный доступ к товарам и услугам
«Закон о доступности товаров и услуг – большой шаг к тому, чтобы изменить нашу среду обитания, сделав ее более удобной для людей с нарушениями зрения или слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов-колясочников, людей с любыми другими ограниченными функциональными возможностями, - сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало. – Доступность означает, что жизненная и информационная среда одинаково доступна для всего населения страны, для всех созданы равные возможности участия в жизни общества. Приступая к планированию общественного пространства, здания, сайта или разрабатывая услугу, необходимо сразу продумать то, как можно сделать их доступными для любого человека».
Закон о доступе к товарам и услугам регулирует доступность компьютерного оборудования и операционных систем, платежных терминалов, терминалов самообслуживания, терминального оборудования с возможностью интерактивной обработки данных и устройств для чтения электронных книг. Проект также регулирует доступность услуг электронных коммуникаций (в том числе экстренных служб), транспортных, финансовых и банковских услуг, доступа к аудиовизуальным медиауслугам, электронным книгам и услугам электронной коммерции.
Требования вступят в силу 28 июня 2025 года, то есть на поиск оптимальных технических решений отводится три года.
В Эстонии проживает более 150 000 человек с недостатками здоровья различной тяжести. В 2021 году доля людей старше 65 лет в населении Эстонии составляла 20%, а к 2050 году, по прогнозам, она увеличится до одной трети.