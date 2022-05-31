Новый закон: свыше 150 000 человек получат более удобный доступ к товарам и услугам

«Закон о доступности товаров и услуг – большой шаг к тому, чтобы изменить нашу среду обитания, сделав ее более удобной для людей с нарушениями зрения или слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов-колясочников, людей с любыми другими ограниченными функциональными возможностями, - сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало. – Доступность означает, что жизненная и информационная среда одинаково доступна для всего населения страны, для всех созданы равные возможности участия в жизни общества. Приступая к планированию общественного пространства, здания, сайта или разрабатывая услугу, необходимо сразу продумать то, как можно сделать их доступными для любого человека».

Закон о доступе к товарам и услугам регулирует доступность компьютерного оборудования и операционных систем, платежных терминалов, терминалов самообслуживания, терминального оборудования с возможностью интерактивной обработки данных и устройств для чтения электронных книг. Проект также регулирует доступность услуг электронных коммуникаций (в том числе экстренных служб), транспортных, финансовых и банковских услуг, доступа к аудиовизуальным медиауслугам, электронным книгам и услугам электронной коммерции.

Требования вступят в силу 28 июня 2025 года, то есть на поиск оптимальных технических решений отводится три года.