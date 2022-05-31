Enefit Green построит первый в Эстонии гибридный ветро-солнечный парк. Фото: Enefit Green

Enefit Green построит около Пуртсе свой самый крупный солнечный парк вместе с ветропарком. Речь идет о первом крупномасштабном гибридном ветро-солнечном решении в Эстонии, использующем одну точку подключения.

«Ветровая и солнечная энергия дополняют друг друга, потому что больше всего электроэнергии ветер может произвести в период с осени по весну, а солнечные парки являются наиболее продуктивными в летние месяцы. Поэтому гибридный парк в том же районе будет максимально использовать инфраструктуру и в то же время поможет сэкономить расходы, связанные с подключением к основной сети», – пояснил председатель правления Enefit Green Ааво Кярмас.

По словам Кярмаса, строительство солнечного парка в Пуртсе является частью плана компании по значительному увеличению производства возобновляемой энергии.

«Enefit Green планирует в ближайшие годы в четыре раза увеличить свои мощности по производству «зеленой» электроэнергии. Мы видим, что в регионе существует большая потребность в чистой и более льготной электроэнергии, а солнечная и ветряная энергия – это самый доступный способ производства электроэнергии без выбросов углекислого газа», – сказал он.

Мощность солнечного парка, который будет построен в Пуртсе, составляет 32 мегаватта. Ожидаемое годовое производство парка составляет 32 гигаватт-часа, что покрывает годовое потребление более 10 000 средних эстонских домохозяйств. Производство электроэнергии в новом солнечном парке начнется в первой половине следующего года.

Enefit Green инвестирует в строительство солнечного парка в Пуртсе до 19,5 миллионов евро. Инвестиционная безопасность, необходимая для строительства парка, обеспечивается долгосрочными договорами продажи электроэнергии.