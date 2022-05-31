Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова считает два года дисквалификации главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова за расистские высказывания очень суровым наказанием. Об этом она заявила Metaratings, сообщает РБК.
Екатерина Гамова о расистском высказывании тренера: «Я считаю, что наказание однозначно должно было быть»
«Я считаю, что наказание однозначно должно было быть, потому что поведение, которое продемонстрировал Андрей Воронков, — недопустимое. Я думаю, ему дали многовато, но людям, которые принимали решение, виднее. Если он отказался извиняться, то два года вполне приемлемо. После этого теперь у нас таких инцидентов в чемпионате России не будет», — сказала Гамова.
Скандал произошел во время финальной серии против «Уралочки-НТМК». Во время тайм-аута в решающем матче 12 мая Воронков назвал волейболистку «Уралочки-НТМК» обезьяной: давая установку своим волейболисткам, он отозвал в сторону блокирующую Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Фраза попала в телеэфир.
«Локомотив» извинился перед волейболисткой лишь спустя неделю после происшествия, а Воронков только 24 мая прокомментировал инцидент, сказав, что у него не было никаких намерений обидеть кого-либо из волейболисток соперника.
В итоге исполнительный комитет Всероссийской федерации волейбола дисквалифицировал Воронкова на два года.