Екатерина Гамова высказалась о расистском высказывании тренера: «Я считаю, что наказание однозначно должно было быть»

«Я считаю, что наказание однозначно должно было быть, потому что поведение, которое продемонстрировал Андрей Воронков, — это недопустимо. Я думаю, ему дали многовато, но людям, которые принимали решение, виднее. Если он отказался извиняться, то два года вполне приемлемо. После этого теперь у нас таких инцидентов в чемпионате России не будет», — сказала Гамова.

Скандал произошел во время финальной серии против «Уралочки-НТМК». Во время тайм-аута в решающем матче 12 мая Воронков назвал волейболистку «Уралочки-НТМК» обезьяной: давая установку своим волейболисткам, он отозвал в сторону блокирующую Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Фраза попала в телеэфир.

«Локомотив» извинился перед волейболисткой лишь спустя неделю после происшествия, а Воронков только 24 мая прокомментировал инцидент, сказав, что у него не было никаких намерений обидеть кого-либо из волейболисток соперника.