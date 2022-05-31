Госучреждения ждут на практику студентов, для которых эстонский язык - не родной

«Наша цель – создание сплоченного общества, в котором у каждого есть возможность самореализации. К сожалению, в числе работников правительственного сектора тех, чьим родным языком не является эстонский, менее трех процентов, хотя в обществе они составляют более 30 процентов», – сказала вице-канцлер Министерства культуры по вопросам культурного разнообразия Пирет Хартман.

«Цель программы практики – вселить уверенность в молодых представителей других национальностей в том, что они могли бы связать свое будущее с государственным сектором, и помочь им в соответствующей подготовке, – добавила Пирет Хартман. - Чем многообразней персонал государственного сектора, тем более всеобъемлющую и отвечающую разным потребностям политику мы сможем проводить, и тем устойчивее будет развиваться наше государство».

Практикантов ждут на стажировку Госканцелярия, Министерство образования и науки, Министерство культуры, Инспекция по защите данных, Земельный департамент, Департамент здоровья, Больничная касса, Департамент полиции и погранохраны и Фонд интеграции. Практику можно будет пройти в таких областях как, например, защита данных, администрирование государственного имущества, защита окружающей среды, бренд работодателя и пр.

О местах прохождения практики и условиях подачи заявок можно ознакомиться на сайте программы praktikaprogramm.integratsioon.ee.

Подать заявку могут студенты разных учебных направлений, для которых родным языком не является эстонский. Предпосылками являются очень хорошее знание эстонского языка, интерес к области практики, активность и готовность к новым заданиям. Заявки на участие в программе можно подать до 27 июня.

Формат практики предусматривает как командную работу, так и работу, выполняемую самостоятельно, с максимальным вовлечением практиканта в повседневную организацию работы учреждения. Существует возможность договориться о гибком рабочем времени, а также удаленной работе. Помимо прохождения практики студенты получат возможность участвовать в дополнительном обучении, которое поможет лучше подготовиться к будущей карьере.

«Программа практики для студентов, чьим родным языком не является эстонский, – это своеобразный трамплин для тех, кто заинтересован в работе в государственном секторе, но не уверен, что имеющиеся навыки и знания для этого достаточны, – сказала руководитель сферы консультирования Фонда интеграции Кятлин Кыверик. - Приглашаем молодежь принять участие в стажировке, ознакомиться с разными областями работы и встретиться с людьми, у которых можно будет многому научиться».

«Мы рады, что к программе в этом году присоединились новые организации, которые готовы помочь пополнению багажа знаний студентов. Сами учреждения, в свою очередь, смогут получить больше полезной информации о том, какой представляется их работа молодым людям, чьим родным языком не является эстонский», – добавила Кятлин Кыверик.