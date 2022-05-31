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Видео ⟩ Такое не каждый день увидишь: в Таллинне лось гулял по крышам

rus.postimees.ee
Такое не каждый день увидишь: в Таллинне лось гулял по крышам
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Фото: Video kuvatõmmis

Дикие животные, заблудившиеся в городе, часто впадают в панику и легко могут пораниться. Сегодня в Таллинне лось взобрался на крыши строений, сообщает портал Lemmik.

В своем аккаунте в Facebook компания Jäägriabi OÜ сообщила о забредшем в таллиннский микрорайон Ярве молодом лосе, который в замешательстве забрался на крышу сарая. Фирма попросила помочь найти убежавшего лося, поскольку впавшее в панику животное на некоторое время упустили из виду.

Чуть позже 11 часов утра компания сообщила под постом, что лось найден и они ждут ружье со снотворным, чтобы можно было вернуть животное в лес. 

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