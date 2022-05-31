Видео ⟩ Такое не каждый день увидишь: в Таллинне лось гулял по крышам

В своем аккаунте в Facebook компания Jäägriabi OÜ сообщила о забредшем в таллиннский микрорайон Ярве молодом лосе, который в замешательстве забрался на крышу сарая. Фирма попросила помочь найти убежавшего лося, поскольку впавшее в панику животное на некоторое время упустили из виду.