Дикие животные, заблудившиеся в городе, часто впадают в панику и легко могут пораниться. Сегодня в Таллинне лось взобрался на крыши строений, сообщает портал Lemmik.
Видео ⟩ Такое не каждый день увидишь: в Таллинне лось гулял по крышам
Такое не каждый день увидишь: в Таллинне лось гулял по крышам
В своем аккаунте в Facebook компания Jäägriabi OÜ сообщила о забредшем в таллиннский микрорайон Ярве молодом лосе, который в замешательстве забрался на крышу сарая. Фирма попросила помочь найти убежавшего лося, поскольку впавшее в панику животное на некоторое время упустили из виду.
Чуть позже 11 часов утра компания сообщила под постом, что лось найден и они ждут ружье со снотворным, чтобы можно было вернуть животное в лес.