Каждый третий молодой человек хочет работать в технологической компании или стартапе

Исследовательская фирма Kantar Emor по заказу компании Wise провела в третий раз исследование среди молодых людей в возрасте 16–19 лет, с целью выяснить их предпочтения по выбору будущей специальности. «Сегодня молодые люди понимают, что технологии стали естественной частью нашей каждодневной жизни. Благодаря знаниям в сфере технологий удалось обновить некоторые устаревшие практики и в целом вывести наше общество вперед. Поэтому молодые люди все больше придают значение образованию в этой области, независимо от того, хотят ли они стать учителем, ветеринаром, маркетологом или дизайнером», объясняет руководитель продукта в Wise Ларс Трунин.

Результаты опроса, проведенного этой весной, показывают, что 23 процента молодых людей заинтересованы в технологическом образовании. После небольшого снижения интереса в прошлом году, он вернулся на уровень 2018 года. Семь процентов этой молодежи определенно планируют освоить профессию, связанную с технологиями, а 16 процентов считают это вероятным.

Интерес к образованию в сфере технологий больше всего вырос в сельских регионах. В отличие от исследования 2021 года, интерес к технологиям в этом году выше среди живущих за пределами Таллинна молодых людей. В сельской местности этот интерес вырос с 23 до 36 процентов.

Сфера ИТ больше интересует молодых людей

Интерес к сфере технологий по-прежнему выше среди молодых людей мужского пола. Учиться на какой-либо, связанной с технологиями, специальности, заинтересованы 36 процентов молодых людей, и всего 11 процентов девушек.

Каждый третий респондент хочет в будущем работать в технологической компании или стартапе. В сфере технологий хочет работать 35 процентов молодежи. Этот показатель выше показателя 2018 года, но ниже, чем в исследовании 2021. Если по сравнению с прошлым годом среди эстонцев этот показатель остался на том же уровне, то среди представителей других национальностей он вырос более чем на треть до 39 процентов.

Молодежь нужно направлять

«Интерес молодых к сфере технологий не может не радовать, но результаты исследования показывают и наличие узких мест, которые мы должны активно устранять. Одной из проблем во всем секторе является бросающийся в глаза недостаток женщин на технических позициях. Чтобы это изменить, мы должны больше обращать внимание на образование молодежи, и открывать возможности мира технологий особенно для девочек», говорит Трунин.

«Множество начинаний в этой сфере уже запущено, но работы еще предстоит много. В Wise мы, например, запустили серию мероприятий Wise Women Code, где предлагаем женщинами, заинтересованным в программировании, пополнить свои знания и создать сеть знакомств. Для более молодой части целевой аудитории мы в Wise, вместе с экспертами, разработали материалы по изучению предпринимательства, вдохновляем молодежь с помощью менторства и семинаров, а также, опираясь на более ранние исследования, привлекаем своих великолепных работников в качестве позитивного примера», добавил он.